Guido Reybrouck Classic wil rechtstreeks op televisie

De Guido Reybrouck Classic maakt zich op voor de 18de editie. Voor het derde jaar op rij is deze internationale juniorenkoers een tweedaagse met op zaterdag 22 maart een individuele tijdrit, daags nadien een kasseirit.

Als we voorzitter Philippe Vilein van de organiserende Vredespurters mogen geloven, was een akkoord met Proximus Pickx TV om de rittenkoers te streamen niet veraf. Misschien is die rechtstreekse uitzending iets voor 2026. “Op financieel vlak is het altijd heel moeilijk om het budget van 35 tot 40.000 euro volledig rond te krijgen”, aldus Vilein. “Links en rechts moeten we altijd wat proberen te besparen. Een rechtstreekse uitzending op televisie zou een aantal sponsors overtuigen om de Guido Reybrouck Classic extra te ondersteunen. We hebben daarover lang onderhandeld, maar na enige tijd haakte Proximus af.” Uitstel is geen afstel. De internationale tweedaagse voor junioren opent met een individuele tijdrit over 11,4 kilometer. “Vorig jaar won de Fransman Louis Chaleil de tijdrit”, weet Vilein nog. “Hij haalde een gemiddelde van net iets meer dan vijftig kilometer per uur. Het is duidelijk dat de ploegen hun kleppers selecteren voor de Guido Reybrouck Classic. Dat blijkt ook uit onze erelijst.” Chaleil werd ook eindlaureaat. Op het einde van het seizoen won deze jonge Fransman ook de Keizer der Junioren. De kasseirit van zondag werd vorig jaar gewonnen door de Spanjaard Héctor Alvarez, intussen als belofte aan de slag bij de opleidingsploeg van Lidl-Trek. “De etappe van zondag is bijna volledig dezelfde als vorig jaar”, gaat Philippe Vilein verder. “Alleen moeten we in onze twee grote ronden op een andere manier naar Oedelemberg rijden. Dat geeft een voordeel. Door die kleine wijziging in het parcours blijven we op zondag net onder de honderdtwintig kilometer. Dat was een opmerking van de UCI-commissaris vorig jaar. Eigenlijk mogen we de grens van honderdtwintig kilometer niet overschrijden.”

Drie truien

In de Guido Reybrouck Classic vallen drie truien te winnen. De algemene leider krijgt een blauwe leiderstrui, de beste eerstejaars een witte en de winnaar van de rushes een zwarte. Voor dat nevenklassement vallen punten te winnen op Oedelemberg en bij de doortochten aan de aankomst. (HF)