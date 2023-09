Grote Prijs Jules Van Hevel op zondag 1 oktober in Ichtegem: “Iets meer steun van gemeente is welkom”

De Grote Prijs Jules Van Hevel, de oudste koers van Ichtegem, beleeft op zondag 1 oktober haar 97ste editie. Voorzitter Peter Brackez en KVC Ichtegem-Sportief mogen 25 teams verwelkomen. Toch staat de toekomst onder druk.

Haalt de GP Jules Van Hevel haar honderdste verjaardag? “Niet helemaal zeker”, verrast Peter Brackez, die recent instond voor de organisatie van de eerste Grote Prijs stad Torhout.

“Voor die nieuwe interclub schreef ik dezelfde offertes uit voor seingevers en medische diensten. In vergelijking met de Grote Prijs Jules Van Hevel van vorig jaar zijn alle prijzen flink gestegen. Net als de organisatievergunning bij de federatie. Maar de subsidie van de gemeente blijft staan op 2.500 euro. Terwijl de gemeente wel 25.000 euro geeft aan de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré en 10.000 euro aan Omloop van het Houtland om de start van die wedstrijden naar Ichtegem en Eernegem te halen. Iets meer gemeentelijke steun voor een plaatselijke organisatie zou welkom zijn.”

Ondanks de stijgende organisatiekosten slaagt Ichtegem-Sportief erin om volgende week zondag 25 teams te lokken. De opleidingsploegen van zowel Soudal-Quick.Step als Intermarché-Circus-Wanty zullen van de partij zijn. Net als het continentale Tarteletto-Isorex. Ook een aantal buitenlandse ploegen zakken naar Ichtegem af. Onder meer Douai en vijf Nederlandse teams: West-Frisia, Regio Zuid-Nederland, Dutch Food Valley, Volharding Diftar Group en Willebrord Wil Vooruit.

“Omdat steeds meer Belgische ploegen wegvallen of op het einde van het seizoen problemen hebben om aan zeven renners te geraken, mogen we meer dan drie buitenlandse teams laten starten”, gaat Brackez verder. “Het Soudal-Quick.Step Devo Team komt met Warre Vangheluwe, Jordi Warlop, Senne Hulsmans en Siebe Deweirdt. Bij Circus-ReUz-Technord verwacht ik de West-Vlamingen Jelle Vermoote en Jasper Dejaegher.” Ook EFC-L&R-Van Mossel, Basso Team Flanders, Molenspurters Meulebeke, Dovy Keukens-FCC, Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos-Capoen en Atom 6 nemen deel.

Gewijzigd parcours

Het parcours van deze interclub is lichtjes gewijzigd. “De officieuze start is aan het bedrijf Gedimat-Tanghe”, verduidelijkt Brackez. “De officiële start voorzien we aan Salons De Vrede, waar we onze Vip geven. De streep blijft in de Engelstraat, ter hoogte van huisnummer 70.”

(HF)