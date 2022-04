Grote Prijs Daniël Carpentier ook eerbetoon aan zoon Filip

In oktober 2021 werd wielerclub GP Elverdinge gecontacteerd door Filip Carpentier, net na de oprichting van zijn wielerploeg Minerva, met de vraag om een koers te organiseren ter nagedachtenis van zijn in 2014 overleden vader Daniël, in de jaren 60 een verdienstelijk profrenner. De wedstrijd gaat op vraag van familie en het team Minerva door als bijkomend eerbetoon na het plotse overlijden van Filip.

“We kregen inderdaad verleden eind jaar de vraag van Filip. Hij had vernomen dat onze wielerclub al een aantal jaar de Grote Prijs Elverdinge organiseert voor wielertoeristen en in 2021 ook voor nieuwelingen”, vertelt Kristof Sennesael van het organiserend bestuur”

“ Filip had net het continentale wielerteam Minerva opgericht en wou ter nagedachtenis van vader Daniël een koers organiseren. 30 april bleek voor ons en zijn wielerteam een ideale datum op de wielerkalender voor een wedstrijd 1.12A, elite zonder contract en semi-professionele continentale teams”, vertelt Kristof.

“Filip had ambitieuze plannen. Niet alleen op de dag zelf om er een wielerhoogdag voor Elverdinge van te maken. Tal van bekende Vlamingen, Marijn Devalck, Jacques Vermeire, Johan Museeuw werden gecontacteerd. Een camera-ploeg van ‘The sky is the limit’ zou het gebeuren de ganse dag volgen. Daarnaast werden plannen gesmeed om toekomstgericht een volwaardige profwedstrijd te organiseren in Elverdinge.

Hartfalen

Op 10 april stond voor ons plots de wereld even stil toen we te horen kregen dat Filip overleed aan hartfalen. Uiteraard gingen onze gedachten uit naar familie en vrienden en bleek koers maar bijzaak. Maar kort daarna werden wij gecontacteerd door zijn familie en medewerkers van het bedrijf Minerva om de wedstrijd zeker te laten doorgaan als bijkomend eerbetoon voor Filip.

Op zaterdag 30 april wordt bijgevolg de Grote Prijs Carpentier in Elverdinge dus gereden niet enkel ter nagedachtenis van Daniël maar ook als eerbetoon aan zijn zoon Filip. De wedstrijd gaat van start om 14 uur in de Steentjesmolenstraat, recht tegenover de fietsenwinkel van Daniël.

Dank en eerbetoon

De renners rijden 13 ronden van 10,2 kilometer en de aankomst wordt verwacht omstreeks 17 uur ter hoogte van OC Den Elver in de Vlamertingestraat. Een drietal beveiligingstotems worden ter beschikking gesteld door firma Boplan en de aankomstboog wordt gebouwd door firma Kontrimo van Michel Vandenbrande, een goede vriend van Filip”.

“We proberen alle renners van ons wielerteam Minerva aan de start te krijgen, als dank en eerbetoon voor de kansen die we kregen van Filip”, besluit Gilbert Orbie, manager van het wielerteam Minerva.

