Gravelracen is nieuwe uitdaging voor Joyce Vanderbeken: “Ervaring uit andere disciplines bundelen”

Joyce Vanderbeken mag je gerust een vaste waarde noemen bij de dames. Ze zit al liefst 21 jaar op de fiets en in al die tijd proefde ze ook al van diverse disciplines. Dit jaar wil ze haar kans wagen in een relatief nieuwe discipline: het gravelracen.

“Het zien van het eerste WK gravelrace afgelopen zomer heeft me aan het denken gezet. ‘Dat zou ik toch ook moeten kunnen’, dacht ik. Niet met het idee om toppers à la Marianne Vos het vuur aan de schenen te leggen, maar wel om mijn ervaring uit de andere disciplines eens op een nieuwe manier aan te wenden. In het veldrijden heb ik al de meeste jaren op de teller, maar recent heb ik ook het marathon-mountainbiken ontdekt (langeafstandswedstrijden op de mountainbike, red.) waarin ik me echt geamuseerd heb. Ook op de weg heb ik wel ervaring en ik zou dat graag allemaal willen combineren in de gravelwedstrijden. Wat ik er exact van moet verwachten, dat is nu uiteraard nog een groot vraagteken”, vertelt Joyce Vanderbeken.

Hartproblemen

De eerste gravelwedstrijd op haar programma is normaal gezien de Gravel Fondo in het Nederlandse Valkenburg eind april, een manche van de UCI Gravel World Series. “Met een goed resultaat daar kan je je zelfs kwalificeren voor het WK later op het jaar in Italië. Ja, ik ben echt gemotiveerd om er een nieuw doel van te maken”, zegtde renster van Bike-Advice CT overtuigd.

Eerder dit seizoen kampte Joyce opnieuw met hartproblemen. Sinds een operatie zijn de voornaamste klachten nu weg en kan ze elke wedstrijd haar niveau weer hogerop tillen. “Twee B-crossen heb ik dit jaar al kunnen winnen, maar het doet me evenzeer veel plezier dat ik ook in de A-wedstrijden weer echt meedoe. Elfde in Gullegem, twaalfde op het BK, afgelopen weekend zevende in Zonnebeke: dat zijn echt uitslagen waar ik weer gelukkig van word.”

Dit weekend staat er geen competitie op haar programma, maar volgende week zondag rijdt ze de Farm Frites Strandrace van Rock-anje in Nederland. “Het feit dat de dames daar apart starten van de heren, kan de wedstrijd wel eens een heel andere dynamiek geven en daar ben ik wel benieuwd naar”, vult de Zwevegemse sportievelinge aan. (RRK)