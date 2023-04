GPE Koerscafé in café ‘t Vervolg

Het organisatiecomité van de wielerwedstrijden in Elverdinge, de Grote Prijs Elverdinge, heeft de kandidatuur voor de organisatie van het Kampioenschap U17 van Wielerbond Vlaanderen binnengehaald. “De organisatie van dit evenement, dat doorgaat op 18 mei en waar maximum 120 jonge renners aan mogen deelnemen, vraagt een financiële input”, vertelt Kristof Sennesael.

“Daarom organiseren wij op zondag 2 april in Café ‘t Vervolg een GPE koerscafé. Naast projectie van de Ronde van Vlaanderen op groot scherm kun je er vanaf 10 uur terecht voor tal van versnaperingen, een broodje warme beenham, meespelen met de pronostiek en genieten van een gebakje met koffie. Het biertje Grote Pils Elverdinge, gebrouwen in Leroy Breweries, wordt in een nieuw jasje aangeboden op drie locaties: in ons lokaal bij Sam Lowagie, kwaliteitsslagerij Soenen of in de Snuisterhoek van Home Vrijzicht en zal ook huis-aan-huis aangeboden worden. (foto RLa)