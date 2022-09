Goran Vansteenkiste en Maaike Ryngaert winnen Lendlee Koerse

Lendelede was maandagavond weer het mekka voor de recreatieve fietsende Lendeledenaren. Goran Vansteenkiste was net als vorig jaar de winnaar van Lendlee Koerse bij de heren, Maaike Ryngaert was de beste bij de dames, Michael Opsomer in de categorie 41 tot 55 jaar en Wim Lagae bij de 55-plussers.

Heel wat Lendeledenaren, familie en vrienden waren maandagavond afgezakt naar Lendlee Platse waar de 6de editie van ‘Lendlee Koerse’ plaatsgreep. “Er stond heel veel volk op het Dorpsplein en ook langs het parcours stonden veel supporters”, zegt voorzitter Frank Bruneel van het organiserende comité.

Alec Segaert gehuldigd

Voor de start van de wedstrijd werd Alec Segaert nog gehuldigd door het gemeentebestuur. Jonge rennertjes en de Fietsersbond reden dan een aanloopronde onder begeleiding van Alec Segaert.

“Het was een spannende wedstrijd waarin iedereen, van welke leeftijd ook, het beste van zichzelf gaf. Een 15-tal renners domineerde de koers en spurtte voor de overwinning. Goran Vansteenkiste was net als vorig jaar de winnaar, Arthur Ostyn was tweede, Ewout Rommens derde, Robin Verhelle vierde en Dylan Laverge vijfde.” Maaike Ryngaert eindigde als 22ste en was daarmee de eerste vrouw. Katrien Decanniere was tweede, Elke Vynckier derde, Tine Desmet vierde en Hanne Descheemaeker vijfde.

Plus 41 en plus 55

Michael Opsomer eindigde als 6de en was daarmee de beste in de categorie 41 tot 55 jaar. Miguel Quaeghebeur was tweede, John Vermeulen derde, Kurt Accou vierde en Kristof De Waegenaere vijfde. Wim Lagae was 20ste in het algemeen klassement en was daarmee de winnaar bij de 55-plussers. Freddy Lefevre was tweede, Danny Mondy derde, Bart Lagae vierde en Sandy Dubaere vijfde.” “Dit jaar was er ook een puntenklassement (zoals de groene trui in de Ronde van Frankrijk, red.) voor wie het vaakst als eerste over de streep kwam”, vervolgt Frank. “En dat was Ewout Rommens!” (IB)