Gits Koerse ontwerpt eigen krant

Gits Kermis geeft het startschot met Gits Koerse op vrijdag 9 september. Het bestuur van Gits Cycling Team zet ook dit jaar een grootse wielertoeristenkoers op de rails. Het startschot van Gits Koerse wordt om 18.45u gegeven aan het marktplein in Gits. “Na het ontvangen van de rugnummers passeren de renners over het startpodium en worden ze kort voorgesteld aan het publiek. Dit jaar starten we ook meteen met de koers in plaats van een ronde achter de auto aan te rijden”, zegt mede-organisator Kenny Desnyder.

Gits Koerse is de wielertoeristenkoers bij uitstek. Met koersdirecteur Nico Mattan en een gemotiveerd organiserend team staat Gits Koerse garant voor een goed georganiseerd evenement. “Het grootste verschil met de vorige editie is dat er een afstand van 50 kilometer wordt gereden in plaats van 45 kilometer. In zijn totaliteit wordt de Gitsberg dus maar liefst acht keer beklommen. Zowel bovenaan de Gitsberg als beneden op de marktplaats is er een gezellige bar waar je de koers op de voet kan volgen”, aldus Kenny.

Tussensprints

“Tijdens de wedstrijd worden op willekeurige tijdstippen tussensprints gehouden die duidelijk hoorbaar zullen zijn voor de renners. Op die manier kunnen zowel de kopgroep alsook de rode lantaarns in de prijzen vallen. Zo hebben we vorig jaar iemand in de verf gezet die een echte pechvogel was, hoewel hij toch alles op alles gezet had. Een andere nieuwigheid is dat iedereen nu zijn positie zal kennen. Vorige editie kozen we ervoor om alleen de top drie bekend te maken maar op vraag van de deelnemers zal er dus een volledige ranking zijn. Toch willen we benadrukken dat niet alleen de winnaar in de prijzen valt maar dat elke deelnemer in de prijzen kan vallen door zijn inzet of sprint. De winnaar krijgt net zoals vorig jaar een kassei uit de Gitsberg en een unieke koerstrui”, gaat voorzitter Filip Wydaeghe verder.

80 medewerkers

Gits Koerse wou dit jaar ook de medewerkers, sponsors en sympathisanten in de kijker zetten en pakt daarom uit met een gratis Gits Koerse- krant.

“De krant zal in de brievenbus vallen bij de inwoners van Gits tijdens de eerste week van september en zal ook te vinden zijn bij enkele lokale handelaars zoals de bakkers. De krant bevat onder meer een interview met de winaar van vorig jaar. Naast de 80- tal medewerkers willen we ook onze sponsors in de spotlights zetten want zij maken alles mee mogelijk. Ook de gemeente is een stevige steun maar we krijgen hulp vanuit alle hoeken. We mikken opnieuw op een deelname van 100 renners, wat volgens ons zal lukken”, besluit Filip Wydaeghe. (EVG)