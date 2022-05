Gino Boone rijdt al 32 jaar mee met De Desselgemse Wielertoeristen: “Dikke pluim voor het bestuur”

De Desselgemse Wielertoeristen reden vorig weekend hun 1000e rit. Desselgemnaar Gino Boone was daar maar liefst 730 keer van de partij, goed voor 61.000 kilometer.

Het wielerverhaal van de nu 64-jarige Gino Boone begon in 1990 bij De Desselgemse Wielertoeristen. “Voor die tijd was ik actief in het fabrieksvoetbal tot een gewrichtsbandblessure aan de knie daar een einde aan maakte”, steekt de gepensioneerde timmer en schrijnwerker van wal.

“Het sein voor mij om het over een andere boeg te gooien en daarom koos ik voor de fiets. Dat is ondertussen een grote passie geworden. Mijn broer Christian was toen al aangesloten bij De Desselgemse Wielertoeristen. Toen reden we enkel de zondagse rit en waren we met een 25-tal. We hadden onze jaarlijkse bedevaart naar Halle en ons jaarlijks souper in De Drie Sleutels waar de kampioen gevierd werd. Om kampioen te worden moest je enkele proeven afleggen, zoals bijvoorbeeld een ei kapot rijden met je voorwiel, vogelpiek…”

Hechte groep vrienden

“De zondagsritten waren seizoensgebonden, begonnen met Brussel-Kuurne-Brussel en duurden tot half oktober. Door de groei van de groep is de club meer dan enkel de zondagsrit gaan organiseren, zoals een georganiseerde deelname aan de Ronde van Vlaanderen voor toeristen en de Amstel Gold Race, waar we dan telkens twee nachten in een hotel verbleven. Mede daardoor groeiden we uit tot een groep vrienden. Later werden de groepen verdeeld in een A-, B-, C- en vrouwengroep. Dat gaf het ledenaantal een enorme boost. Daar moet ik een dikke pluim voor aan het bestuur geven. De A-groep is al voor getalenteerde renners. Voor de B-groep moet je al een aardig stukje kunnen fietsen aan een tempo van 29 á 30 kilometer per uur gemiddeld. Ook de C-groep fietst al stevig door, de groep waar ik bij zit. De gedrevenheid zit er nog steeds in bij mij. Bij ons is een helling of brug een keertje versnellen, maar boven wachten we op elkaar. Samen uit is samen thuis.”

Buitenlandse trips

“Vroeger was ik eenmaal per week actief op de fiets, maar toen ik twee jaar geleden met pensioen ging, was dit al drie keer met twee gepensioneerde vrienden. Ondertussen namen we al aan verschillende door de club georganiseerde buitenlandse trips deel. Vier jaar de Vogezen, de Pyreneeën, vier keer Nice, de Ventoux en het Juragebergte passeerden al de revue. Voor het Juragebergte vertrekken we op maandag of woensdag in de week van Hemelvaart. Daar werd al eens een glaasje Merlotwijn genuttigd (lacht). Voor het Juragebergte werden we in twee groepen gesplitst. Een rit van 150 kilometer over 2500 hoogtemeters. Er werd gestart tussen 8.30 en 9 uur en we kwamen aan rond 17 uur. Dan werd een aperitiefje gedronken, gedoucht en om 20 uur gingen we aan tafel. Daar werd het groepsgevoel alleen maar groter, wat ik toch heel belangrijk vind.”

Elektrisch meerijden

“Van 2002 tot 2014 werkte ik als zelfstandig timmer en schrijnwerker. Nu ik op pensioen ben wil ik toch nog een beetje actief blijven in mijn stiel. Mijn vrouw Toek is verpleegster. Haar leerde ik kennen toen ik in 1985 naar Thailand op vakantie ging. Een jaar later traden we al in het huwelijksbootje. We hebben een dochter Lana (‘87) en een zoon Gilian (‘93). Ik hoop zeker nog vijf jaar mee te rijden met deze groep. In onderging al een schouderoperatie en kreeg een knieprothese in 2018. Vorig jaar onderging ik een zware rugoperatie. Een lange revalidatie volgde, waardoor ik genoodzaakt was om een drietal maanden met een elektrische fiets mee te rijden”, besluit Gino. (ELD)