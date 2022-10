Gianni Vermeersch neemt deel aan allereerste WK gravelbike

Komend weekend wordt het eerste wereldkampioenschap gravelbike afgewerkt in het Italiaanse Veneto. Naast grote namen als Mathieu van der Poel en Peter Sagan komen ook tien Belgen aan de start. Waaronder Gianni Vermeersch uit Klerken.

De Veneto-regio, in het noordoosten van Italië, is het decor van de allereerste wereldkampioenschappen in de gravel, en daarvoor werd een vrij vlak parcours uitgetekend. Zaterdag rijden de vrouwen een wedstrijd van 140 km en 700 hoogtemeter, waarvan 69 procent op onverharde wegen. Zondag zijn de mannen aan de beurt voor 194 km (waarvan 73 procent over gravel) en 800 hoogtemeter.

Uitkijken is het onder meer naar Mathieu van der Poel en Peter Sagan, die op vraag van hun fietsenleveranciers Canyon en Specialized aan de start komen in Veneto. De lijst bekende namen uit het wegwielrennen en mountainbiken is lang: ook voormalig olympisch kampioen Greg Van Avermaet, Zdenek Stybar, Gianni Vermeersch, Magnus Cort Nielsen, Alexey Lutsenko, Miguel Angel Lopez, Davide Rebellin, Davide Ballerini, Pauline Ferrand-Prévot, Elisa Longo Borghini, Tiffany Cromwell, Riejanne Markus en Sina Frei staan op de startlijsten.

Twee jaar voor het wereldkampioenschap gravel in Vlaams-Brabant plaatsvindt, reisden in totaal tien Belgische eliterenners naar het WK gravel af. Wegrenners Van Avermaet, Vermeersch en Lawrence Naesen kregen een wildcard toegestopt, en ook zeven andere Belgen wisten zich te plaatsen voor het elite-WK: duatlontopper Seppe Odeyn, Seppe en Bram Rombouts, Clément Fernandez, Niels Verdijck, Jan-Frederik Finoulst en Sieben Devalckeneer.