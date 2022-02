Gianni Marchand uit Aartrijke begint aan zijn tweede ronde van Rwanda: “Ik heb 2,5 week in een hoogtetent geslapen”

Zondag rijdt Gianni Marchand (31) de eerste vier kilometer van zijn zevende jaar in continentale loondienst. Hij stapte donderdagmiddag in Zaventem op het vliegtuig naar Kigali. Voor zijn tweede Ronde van Rwanda.

Vorig jaar stond deze Afrikaanse rittenkoers begin mei op de internationale wielerkalender. Marchand sloot de achtdaagse als elfde af. De eindzege ging naar de Spanjaard Cristian Rodriguez van TotalEnergies. Ook dit keer sturen TotalEnergies, Israel-Premier Tech en B&B Hotels een selectie renners naar Rwanda. Marchand vormt een ploeg met Lennert Teugels, Andreas Goeman, Elias Van Breussegem en Jeroen Eyskens.

Spanning in de lucht

“Een eerste wedstrijd van het seizoen zo ver van huis, dat is toch wel speciaal”, geeft Marchand toe. “Een eerste koers is altijd wat afwachten. Ook al heb je de hele winter goed getraind, er hangt altijd wat spanning rond het begin van de echte competitie. Op de Ronde van Rwanda heb ik me iets beter proberen voorbereiden. Door 2,5 week in een hoogtetent te slapen. Dat deed ik voor het eerst. De eerste nachten was het wennen, maar ik was dat snel gewoon.”

Eventuele ritwinst

In Rwanda wordt gekoerst op 1.500 tot 2.500 meter hoogte. “We starten zondag met een proloog van vier kilometer in de hoofdstad Kigali, de etappe op maandag lijkt me iets voor de sprinters, de rit van dinsdag is al een hele lastige”, weet de renner uit Aartrijke. “Daarna beslis ik of ik voor een goed eindklassement ga of eens een etappe laat lopen om de volgende dagen ruimte te krijgen voor eventuele ritwinst. De etappes zijn niet helemaal dezelfde als vorig jaar, maar we gaan heel wat wegen herkennen. De slotrit gaat opnieuw over de Muur van Kigali, een helling over kasseien.”

Marchand en zijn ploegmaats van Tarteletto-Isorex zullen vanaf zondag acht dagen kunnen koersen in temperaturen tussen 25 en 28graden. “Rwanda ligt aan de evenaar, veel temperatuurschommelingen zijn er tijdens het regenseizoen niet”, wijst de broodrijder naar de periode van februari tot eind mei. “Bij de terugkeer naar België wordt het wennen aan de temperatuur.”

“Normaal rijd ik op 6 maart de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré, een week later de Omloop van het Waasland en op 18 maart Bredene-Koksijde Classic. Nadien ligt mijn programma nog niet vast. Het wordt misschien de Ronde van Normandië, maar het zou kunnen dat we in april twee rittenkoersen kunnen rijden die meer bij mijn profiel passen.”

