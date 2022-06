Gianluca Pollefiet wint in Ardooie

Gianluca Pollefiet is de eerste winnaar geworden van de ommegangswedstrijd voor elite zonder contract in Ardooie.

Een oude traditie om een wielerwedstrijd te organiseren op de ommegangsfeesten is hiermee hersteld en al begon het te regenen halverwege de wedstrijd over 28 plaatselijke ronden, er was wat volk naar buiten gekomen.Tweede werd Grave Oliver en derde was Aaron Vervaeke. Michiel, Nuytten, de plaatselijke renner, miste net het podium en werd vierde. (JM)