Er komt dan toch geen wielerhoogdag in Ardooie op 31 augustus. Dan zou hier de etappe van de Beneluxtour finishen. Maar Golazo, de organisator van deze ronde van de Lage Landen, werpt de handdoel in de ring en schrapt de Beneluxtour. Volgens de organisatie is de overvolle wielerkalender de oorzaak van deze drastische beslissing.

Ardooie is reeds vele jaren de aankomstplaats van de Eneco Tour, later Binck Bank Tour en sinds vorig jaar omgedoopt tot Beneluxtour. De gemeente was reeds in volle voorbereiding voor dit evenement. De World Tour wedstrijd zou starten op 29 augustus met twee ritten in Nederland. Voor de eerste rit op Belgisch grondgebied werd Ardooie weer gekozen als aankomstplaats.

De overvolle wielerkalender zorgt voor problemen, vooral op logistiek vlak op mediagebied. In die periode wordt immers ook de ronde van Spanje gereden. Naar verluidt waren er in Nederland ook problemen met de polierbegeleiding. Om de Tour op TV te krijgen, ging men ook op onmogelijke uren de aankomsttijd moeten organiseren.

Golazo gaat nu in overleg met de UCI om een geschikte plaats te vinden op de wielerkalender in 2023. (JM)