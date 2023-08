Geen wereldtitel voor Alec Segaert (20): zilveren medaille op WK tijdrijden U23

Alec Segaert (20) uit Lendelede heeft een zilveren medaille behaald op het WK tijdrijden U23 in het Schotse Stirling. Italiaan Milesi sleept de gouden medaille in de wacht.

Alec Segaert heeft woensdag in het Schotse Stirling net als vorig jaar zilver veroverd op het wereldkampioenschap tijdrijden voor beloften. De 20-jarige renner van Lotto Dstny had voor 36,2 kilometer elf seconden meer nodig dan de 21-jarige Italiaan Lorenzo Milesi. De Australiër Hamish McKenzie werd op vijftig seconden derde. Jonathan Vervenne eindigde net buiten de top tien: elfde op 1:42.

Segaert staat voor het derde jaar op rij op het podium. In 2021 werd hij in Brugge derde bij de junioren, vorig jaar in Wollongong tweede bij de beloften.