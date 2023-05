Gedenkplaat voor wielerheld Cyriel van Hauwaert ingehuldigd

De gemeente Slypskapelle stond zaterdag helemaal in het teken van wielerheld Cyriel Van Hauwaert. Hij was in het begin van de twintigste eeuw een veelwinnaar die onder andere Paris-Roubaix op zijn naam schreef. De wielertoeristen van CT Slypskapelle fietsten zaterdag het parcours van weleer af. Bij hun aankomst werd op het dorpsplein een gedenkplaat ingehuldigd ter ere van de plaatselijke wielerheld.

Wat Wout van Aert en Remco Evenepoel nu zijn ,was Cyriel Van Hauwaert meer dan honderd jaar geleden. De Slypsenaar schreef onder andere wielerklassiekers zoals Milaan-San Remo en Paris-Roubaix op zijn naam. “Met verschillende mensen uit Slypskapelle wilden we deze oer-Flandrien en Leeuw van Vlaanderen erkenning geven. We richtten het CVH-Memorial-Comité Slypskapelle op”, aldus Jean-Luc Deprez van het comité. Het comité liet een memorial ter ere van Van Hauwaert maken. De gedenkplaat werd zaterdagavond onthuld op het dorpsplein.

In het spoor van Van Hauwaert

De onthulling gebeurde op een erg speciale manier. De plaatselijke wielertoeristenclub fietste omstreeks 19 uur het dorp binnen. De wielertoeristen hadden even voordien het parcours van de Parijs-Roubaix die Van Hauwaert in 1908 won afgehaspeld. “Een erg geslaagde tocht in het spoor van de Slypse wielerheld”, aldus Ferdi Geldhof van de wielertoeristenclub. Onder het goedkeurend oog van reus Cyriel, die enkele jaren geleden in Slyps werd gedoopt, en een honderdtal aanwezigen werd het memorial onthuld. Nadien genoten de aanwezigen van speciaal gemaakte Cyriel Van Hauwaerttaart en Cyrielbier.

Wielergekte

Ook Alex Wauters, re-enactor van Van Hauwaert, tekende zaterdagavond present in Slypskapelle. Hij vertelde heel wat anekdotes over zijn wielerheld. “Dankzij Cyriel Van Hauwaert is er vandaag de dag zo’n wielergekte in Vlaanderen.” Burgemeester Ward Vergote (Visie) is blij dat de figuur van Cyriel Van Hauwaert nu na een monument en een reus nog extra in de kijker wordt gezet. “Moorslede is een wielergekke gemeente. We organiseerden hier in 1950 zelf het wereldkampioenschap. Ik vraag me echt af waar Cyriel Van Hauwaert, die tal van successen behaald heeft, vandaag zou staan tussen wereldtoppers als Van Aert, Pogacar of Evenepoel.”