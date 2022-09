G-sport organiseert Open Vlaams Kampioenschap G- Wielrennen

Op zondag 18 september vindt voor het eerst een wielerwedstrijd voor personen met een beperking plaats in de omgeving van zone De Verrekijker.

G-sport is een gloednieuwe vereniging dat bestaat uit vijf initiatiefnemers. Kenny Vangampelaere was grote voorstander om dergelijke wedstrijd te laten doorgaan. “Ikzelf raakte tien jaar terug verlamd door een arbeidsongeval”, weet Kenny. “Ook al ben ik verlamd aan mijn benen, het bewegen wil ik niet achterwege laten. Ik rij met een handbike en dat doet mij deugd. Ik ben lid van het Handbiketeam Move On en neem geregeld deel aan wedstrijden. Ik was er voorstander van om een wedstrijd voor personen met een beperking ook hier in Wingene te laten doorgaan. Er werd een G-sport vereniging opgericht en op zondag 18 september vindt de allereerste wedstrijd plaats.”

Mooie wielerdag

De wedstrijd kadert onder het Open Vlaams Kampioenschap G- Wielrennen. Om 13 uur geven de handbikers en driewielers het beste van zichzelf. Om 14.45 uur is het de beurt aan de tandems en tweewielers. De omloop bedraagt 1,6 km. “De route is uitgestippeld rond de omgeving van zaal De Verrekijker. Het wordt beslist een mooie wielerdag waar zowel jong als oud plezier zal aan beleven. Voor de kinderen is er een springkasteel voorzien.”