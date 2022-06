Frederic Glorieux wint Alpen Challenge

Frederic Glorieux (41) heeft de Alpen Challenge gewonnen, een ééndagskoers van 193 kilometer dwars door de Alpen. Het is al zijn achttiende overwinning bij de elite zonder contract. “Op de slotklim met een hellingsgraad van 9% kon ik wegrijden.”

Frederic Glorieux werd door zijn schoonvader Eddy Snoeck, voorzitter van De Leierenners, aan het fietsen gezet. Voordien was hij leider bij KSA Zulte. “In 2004, kort nadat ik stopte bij de KSA, nam Eddy me eens mee om te gaan mountainbiken in de Ardennen”, zegt Frederic. “Ik heb me daar geweldig geamuseerd en ben sindsdien blijven fietsen. Een jaar later ben ik meteen wedstrijden beginnen rijden bij de elite zonder contract en dat ging eigenlijk verrassend vlot. Ondanks mijn beperkte ervaring kon ik meteen mee met de beste Leierenners. Ik nam en neem regelmatig deel aan evenementen voor cyclosportieven, dat zijn eigenlijk massa-evenementen die openstaan voor iedereen. Je kan het een beetje vergelijken met de tien kilometer van Gent. Die wielerwedstrijden zijn een Italiaans concept en daarom het best bekend onder de naam Gran Fondo. Dat waren van oorsprong bergritten, daarom zijn dat nu nog steeds vaak uitdagende bergritten van 140 tot 240 kilometer. Bij een Gran Fondo is het parcours niet altijd volledig afgesloten dus moet je enorm opletten in de afdalingen. Ik ben blij dat mijn vrouw mij steunt, maar zij is waarschijnlijk blij dat ze me dan niet moet zien.”

Valse start

In dergelijke Gran Fondo wedstrijden kwam Frederic Glorieux sinds hij zeven jaar geleden begon met fietsen al achttien keer als eerste over de streep. “Soms zitten daar ook meerdaagse koersen bij, vorig jaar heb ik in de ronde van Sardinië voor elite zonder contract twee ritten gewonnen van de zes, zo raak je snel aan veel overwinningen.”

Het begin van zijn fietscarrière kende nochtans een valse start. “Ik was nog niet lang bezig toen ik al zwaar ten val kwam en een schedelbreuk opliep. Hierdoor had ik vijf jaar lang elke dag hoofdpijn. In 2008 ben ik daarom even gestopt met koersen. Pas in 2010 vond een gespecialiseerde arts de oorzaak: een scheurtje in mijn hersenvlies. Na een operatie was ik eindelijk terug hoofdpijnvrij en kon ik terug koersen.”

Afvalkoers

De laatste overwinning in de rij is die van de Alpen Challenge, een wedstrijd van 193 kilometer door de bergen die zondag 12 juni doorging. “We startten in Zwitserland op Albula- en Majolapas en eindigden in Italië. We reden op hoogtes tot 2.000 meter, soms voel ik dat wel. De Alpen Challenge was een afvalkoers, op het einde waren we nog met vier man voor de slotklim van 9%. Daar is nog iemand gevallen en toen we met drie waren, viel ik aan en kon zo winnen”, besluit Frederic.