Freddy Maertens aanwezig op herdenkingsmoment Westhoekcriterium in Gijverinkhove: “Met deze reünie eren we André”

De werkgroep ‘Het Westhoekcriterium herleeft’ heeft samen met de gemeentelijke dienst ‘Mens en Vrije Tijd’ voor een zeer geslaagde reünie van oud-renners en sympathisanten gezorgd. Eregast op het herdenkingsmoment in Gijverinkhove voor stichter André Vandecasteele was Freddy Maertens.

Een jaar geleden was er al een eerste reünie. De Kwelle zat toen afgeladen vol met oud-renners en liefhebbers van het Criterium van de Westhoek. De tweede editie die vorige zaterdag plaats vond, was minstens even geslaagd. De Kwelle was opnieuw het centrum van de festiviteiten, maar dit jaar werd er ook gefietst en werd op het kerkplein in Gijverinkhove – onder grote belangstelling – hulde gebracht aan de stichter van dit wielermonument van de Westhoek dat 65 jaar lang heeft plaats gevonden: Gijverinkhovenaar André Vandecasteele die op de wijk Abeele zijn garage en café had en nu rust op de plaatselijke begraafplaats. Het was André zijn kleindochter Sabine Vandecasteele die alle aanwezigen op het marktplein welkom heette. Namens de gemeente Alveringem was schepen Sylvie Thieren aanwezig, burgemeester Liefooghe was verontschuldigd omwille van een andere verplichting.

Het was oud-renner en voormalig Lonaar Luc Sockeel uit Marke – broer van Marc Sockeel die in Beveren-aan-de-IJzer woont – die op het kerkplein een wervelende toespraak hield. Luc was als kind al gepassioneerd door de koers, reed de criteriums van 1974, 1975 en 1976 en zegt dat hij het aan André Vandecasteele te danken heeft dat hij heeft kunnen proeven van het wielrennen.

Heuse volksfeesten

“André Vandecasteele was een goed man en een harde werker”, startte Luc zijn toespraak. “Hij kende iedereen en iedereen kende hem. André was bezeten van de koers. En zo besliste hij tussen pot en pint, in zijn café, om op de streek een wielerwedstrijd te organiseren. De eerste koers werd op 29 mei 1955 gereden met aankomst pal voor zijn eigen deur. Datzelfde jaar werden er nog vijf koersen gereden. En het evenement bleef groeien. Op den duur wilde elke parochie een rit van het Criterium van de Westhoek. Hét topjaar was 1974 met 58 koersdagen. Er was op de streek geen dorpskermis meer te vinden zonder dat er voor het Criterium gekoerst werd. Het waren echte volksfeesten en hoogdagen voor de plaatselijke cafés. Mensen die je anders nooit zag, kwamen weer buiten. Veel renners zijn hun carrière gestart met het Criterium van de Westhoek. Zelfs voor grote namen als Freddy Maertens en Michel Pollentier was het Criterium hun springplank. Maar velen waren doodgewone jongens – boerenzeuns – die de ziel uit hun lijf reden voor plaatselijke roem. In ieder café verkocht men steunkaarten van 40 oude Belgische franken en sommigen hadden het geluk dat ze een supportersclub hadden.” Luc Sockeel vertelt ons dat hij zonder André Vandecasteele en het mooie Criterium van de Westhoek nooit zijn droom had kunnen waar maken.

In vaders voetsporen

“Mijn vader Romain was groot liefhebber en sleepte mij als kind overal mee”, mijmert Luc. “Ik keek enorm op naar de renners. Thuis hadden wij geen auto, maar omdat de wedstrijden op de streek waren, was dat geen probleem. Vader reed met zijn fiets naar de koers, ik zat langs achter. Het was zijn droom dat ik ook zou koersen, maar op mijn twaalfde is papa spijtig genoeg overleden. Ik wilde dolgraag koersen, maar thuis waren er geen middelen om een fiets te kopen. Via via ben ik toch goedkoop aan een koersfiets geraakt en op 8 juni 1974 reed ik in Noordschote mijn eerste Criterium van de Westhoek. Ik weet nog dat ik niet mee kon (lacht). Maar ik deed het graag en tijdens de editie van 1976 heb ik twee wedstrijden gewonnen. Het waren magische momenten. Tot het jaar 1981 heb ik nog gekoerst”, weet Luc.

Eerbetoon

Vorig jaar kwam hij niet naar Alveringem en onlangs nog vertelde Freddy Maertens in de krant dat hij niet meer zo vaak naar evenementen gaat. Maar toch hield hij er aan om in Gijverinkhove aanwezig te zijn. “Met mijn aanwezigheid wil ik André Vandecasteele eren”, sprak Freddy Maertens die nu in Roeselare woont. “De man heeft veel gedaan voor de wielersport! In 1967 – ik was toen 15 jaar – heb ik het Criterium gewonnen. Ik ben nadien over gegaan naar de Nieuwelingen, de Juniors, Liefhebbers en Profs. Het was een mooie tijd.” (AB)