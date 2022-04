Fransman Leroux wint eerste gravelwedstrijd in Beernem

De Franse renner Samuel Leroux heeft de eerste gravelwedstrijd in België gewonnen. De wedstrijd werd in Beernem georganiseerd door studenten van Howest voor een schoolproject. Het evenement draaide uit op een groot succes.

Joost Sabbe (22), Jasper Dejaegher (21), Bram deman (20) en Aiden Vanderbeke (20) zijn de vier initiatiefnemers van de wedstrijd. Samen met Cycling Vlaanderen organiseerden ze zaterdag een eerste wedstrijd in de nieuwe populaire discipline van het wielrennen. Het parcours was voor meer dan zeventig procent onverhard.

“We zijn zelf fervente fietsers en Jasper rijdt zelf wedstrijden waardoor onze keuze voor een wielerwedstrijd snel gemaakt was”, legt communicatieverantwoordelijke Joost uit. Samen wilden ze de ‘gravelhipe’ die op dit moment vooral in de Verenigde Staten en Nederland woedt, in België introduceren. “In Nederland is er zelfs al een nationaal kampioenschap. Bij ons is het evenement de eerste wedstrijd. Ook Flanders Classics is net op de kar gesprongen. Hun eerste wedstrijd gaat door over een tweetal maanden”, lacht Jasper.

Hoewel de wind ervoor zorgde dat de wedstrijd erg lastig werd, zorgde de zon voor een leuk lenteweertje. Bij de mannen won de Fransman Samuel Leroux. Onze landgenoten Jan-Frederik Finoulst en Tim De Schuyter vervolledigden het podium. Bij de dames kleurde het podium volledig Belgisch met Terry Fremineur, Jasmien De Beir en Fien Lammertyn op respectievelijk 1,2 en 3.

De deelnemers van de race moesten het parcours in wedstrijdverband afleggen, maar toch lag de focus vooral op plezier. “Niet iedereen stond aan de start met het idee om te winnen, iedereen moest kunnen meedoen om zich te amuseren”, vertelt Joost verder. Gravelevenementen zetten ook in op gezelligheid voor en na de wedstrijd en dat was ook bij het evenement van de studenten het geval. “Het is een echte hobby waarbij ontspanning centraal staat”, besluiten de initiatiefnemers na een geslaagde editie van het evenement.

(AVH)