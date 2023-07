Fransman Lafay blijft Wout van Aert nipt voor in tweede rit Tour de France, Jonas Rickaert is beste West-Vlaming

Victor Lafay (Cofidis) heeft zondag de tweede rit van de 110e editie van de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Fransman hield op de valreep de aanstormende Wout van Aert (Jumbo-Visma) af, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) werd opnieuw derde. Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) werd negende. Adam Yates (UAE Team Emirates) behoudt zijn gele trui. Jonas Rickaert uit Roeselare is de beste West-Vlaming. Hij kwam als 106e over de eindmeet.

In een heuvelachtige etappe van net geen 209 kilometer tussen Vitoria-Gasteiz en San Sebastian, meteen de langste van deze editie, ontsnapten de Amerikaanse bergkoning Neilson Powless (EF Education-EasyPost), de Fransman Rémi Cavagna (Soudal-Quick Step) en de Noor Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) al vroeg uit het peloton. Ze reden maximaal een kleine vijf minuten voorsprong bij elkaar.

Op de Côte d’Alkiza, de derde van vijf beklimmingen, moest Cavagna zijn twee medevluchters op ruim 70 kilometer van de meet laten gaan. Op de Côte de Gurutze, de voorlaatste beklimming, haakte ook Boasson Hagen af en bereikte Powless solo de top. Hij kwam zo op de vier beklimmingen telkens als eerste boven, waarmee hij zijn puntentotaal in het bergklassement uitbreidde tot elf stuks en zichzelf nog minstens een dag extra verzekerde van de bollen.

Met nog 25 kilometer in het verschiet begon Powless met een bonus van om en bij 1:40 aan de Jaizkibel, de sleutelbeklimming van de dag. Het afbrokkelende peloton gooide er een helse vaart tegenaan en op iets meer dan 19 kilometer van de streep werd Powless na een vlucht van zo’n 180 kilometer ingelopen.

Vuur aan de lont

Richting de top van de Jaizkibel stak Simon Yates (Team Jayco-AlUla) het vuur aan de lont. Enkel tenoren Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) en Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) konden volgen en gingen erop en erover. Ze pakten respectievelijk acht en vijf bonificatieseconden en trokken met z’n tweeën op pad, maar werden in de afdaling opnieuw gegrepen. Streekrenner Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) waagde vervolgens tevergeefs zijn kans op zoek naar ultieme glorie. Het was uiteindelijk Lafay die in de slotkilometer vanuit een sterk uitgedunde kopgroep demarreerde en net voldoende marge had om de overwinning binnen te rijven.

Maandag staat de derde etappe op het programma. Daarin zal het peloton 193,5 kilometer afleggen tussen Amorebieta-Etxano en Bayonne, en zich op die manier verplaatsen van Spaans Baskenland naar Frans Baskenland.

Lees HIER alles over de West-Vlamingen in de tour.

Rituitslag 1. Victor Lafay (Fra/Cofidis) 2. Wout van Aert (Bel) 3. Tadej Pogacar (Sln) 4. Thomas Pidcock (GBr) 5. Pello Bilbao (Spa) 6. Mattias Skjelmose Jensen (Den) 7. Michael Woods (Can) 8. Romain Bardet (Fra) 9. Dylan Teuns (Bel) 10. Jai Hindley (Aus) 106. Jonas Rickaert (Bel) 116. Stan Dewulf (Bel) 125. Tim Declercq (Bel) 157. Yves Lampaert (Bel)