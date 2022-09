Forza Lampaert bouwt feestje in clublokaal Den Bockor

In het clublokaal van Yves Lampaert verzamelden fans en supporters al erg vroeg om in groep niets te missen van het wereldkampioenschap.

Cafébaas Bart Uytenhove pakte uit met een leuk initiatief om een gezellig ontbijt aan te beiden aan al wie in zijn café de koers kwam volgen. “Toen ik het initiatief lanceerde, kreeg ik onmiddellijk heel veel respons”, klinkt het.

Vriendenkring

“In een mum van tijd waren alle tafeltjes volgeboekt met ruim vijftig ontbijters. Het gaat er heel gezellig aan toe. Door al onze supportersactiviteiten is onze club aangegroeid tot 700 leden, wat voor onze renner Yves een hart onder de riem is.”

Van dit wereldkampioenschap kunnen we niet veel verwacht van Yves. Iedereen weet dat hij in een dienende rol zit, maar toch staan wij pal achter hem. Onze supporterclub is één grote vriendenkring geworden en die is blijven groeien na het gele feest op de Kriekefeesten. Toch kijken we met zijn allen uit naar een leuke prestatie van onzen Yves”. (CLY-foto CLY)