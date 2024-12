Fleur Vandecaveye is snelste beachracer in Knokke-Heist

De iconische strandrace voor mountainbikers en beachracers keerde dit jaar terug naar Knokke-Heist. De wedstrijd in een organisatie van BRO.GO Sports uit Jabbeke had dinsdag in aanloop naar kerstavond plaats met start en aankomst op het evenementenstrand bij Anemos.

Om iedereen een passende uitdaging te bieden konden de deelnemers kiezen tussen twee afstanden: 32 of 48 kilometers. Het unieke parcours ging door duinen en over het strand van Knokke-Heist en door het Zwin Natuur Park. De deelnemers legden vanzelfsprekend verschillende rondes af naargelang hun gekozen afstand.

Op de langste afstand bij de eliterenners was de winst voor Timo Kielich. Hij finishte voor twee West-Vlamingen: Tim Declercq op tien seconden en Jasper Dejaegher op veertien seconden. Fleur Vandecaveye uit Waregem, zondag in Bredene derde op het Belgisch kampioenschap, was in Knokke-Heist de snelste bij de vrouwen voor Debbie Sanders en Elise Farrazijn. Op de korte afstand was de winst voor Sarah Ten Hartog en Maarten Meersschaert. BRO. GO Sports zorgt met drie beachraces overigens voor een criterium en een apart klassement. Na Knokke-Heist heeft een tweede en de derde en laatste wedstrijd plaats in Zeebrugge op zondag 5 januari 2025 en in De Haan op zaterdag 25 januari 2025. (ACR)