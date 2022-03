Filip Carpentier en Johan Museeuw over Minerva Cycling Team: “Minerva komt in beelden er wordt over gepraat”

Minerva Cycling Team is nieuw in het peloton. De continentale wielerploeg zag door ceo Filip Carpentier en adviseur Johan Museeuw het levenslicht. Afgelopen week reden ze zich in de GP Samyn in de kijker. De piepjonge Kasper Saver zat in de kopgroep tijdens de eerste koers op de Waalse wielerkalender. Zondag verschijnen de renners van Minerva aan de start in de GP Monseré.

Minerva, een van de grootste e-bike fietsmerken, richtte een continentale wielerploeg op. Ceo Filip Carpentier – zoon van ex-renner Daniël Carpentier – vertelt hoe de ploeg tot stand kwam. “Ik ben een grote koersfan en vorig jaar in augustus vertelde Johan Museeuw – een goede vriend van mij – dat verschillende ploegen zouden stoppen”, opent Filip Carpentier het gesprek. “Al lachend zei Johan dat ik een wielerploeg moest oprichten, maar ik heb dat serieus opgepakt. Ik heb een financiële studie laten doen en het bleek een succesverhaal te kunnen worden.”

“Johan wou in het begin niet meedoen, maar toen hij hoorde dat ik het ernstig nam, ging hij mee in het verhaal. Op twee maanden tijd is alles geregeld. Het belangrijkste waren de fietsen voor mij, want ik kan het niet maken als fietsfabrikant om met andere fietsen te rijden. Bij ons staat de sponsor op de trui, op de broek, op de helm, op het frame en op de wielen.”

De selectie van Minerva Cycling bestaat uit zestien renners: tien beloften en zes eliterenners. “Het sportieve aspect is voor Johan en Preben Van Hecke, onze ploegleider”, vertelt de ceo van Minerva.

“We hebben op veertien dagen tijd maar liefst 400 kandidaturen binnengekregen. Ze kwamen uit Zuid-Amerika, Australië,… Maar er waren ook heel wat landgenoten die zich aangemeld hebben.”

“Ik wou de kans geven aan jonge Belgische renners”, komt Johan Museeuw tussen. “We konden goede buitenlandse renners aanwerven, maar dat is onze visie niet. Ik ben blij met mijn rol als adviseur, want ik wilde geen sportdirecteur, financieel directeur of manager zijn. Ik ben er jaren uit geweest, maar mijn liefde voor de koers is nog steeds groot. Ik geef contacten door en ik bied een luisterend oor. De naam Museeuw maakt het gemakkelijker, we moeten eerlijk zijn.”

Vader en zoon

Ook Stefano, de zoon van de drievoudige winnaar van de Ronde van Vlaanderen, verdedigt de kleuren van Minerva. “Hij kon blijven bij Beat Cycling, maar dit project sprak hem enorm aan. Ik heb mij niet gemoeid. Het is zijn beslissing, maar natuurlijk is het leuk dat we in dezelfde ploeg zitten”, vervolgt Johan Museeuw.

“In de Challenge Mallorca hebben we ons meteen getoond. We maakten twee keer deel uit van de ontsnapping van de dag en in de GP Samyn reden we ons eveneens in de kijker. Minerva komt in beeld en er wordt over gepraat. José De Cauwer vond het een huzarenstukje. Ons materiaal is allemaal nieuw, terwijl sommige grote ploegen met fietsen van vorig jaar moeten rijden. Ook onze outfit valt op. Ik ben blij met deze uitdaging en zeker omdat ik het kan doen met mijn beste maat.”