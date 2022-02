Fietszaak Soigneurs Vélo in Zedelgem geeft zijn strandraceploeg wind in de rug

Soigneurs Vélo, de fietszaak langs de Berkenhagestraat, pakt sinds dit jaar uit met een gelijknamige wielerploeg. Met wegkoersen houden ze hun conditie in vorm. In strandwedstrijden blinkt de zevenkoppige equipe het meest ongeremd uit. De Soigneurs zijn aardig op weg een vaste waarde te worden.

Van groeiende garageverkoop langs de Groenestraat tot een bloeiende fietszaak die negen medewerkers sterk is. In de toonzaal van Bram Misseeuws zaak prijken bovenal racefietsen en mountainbikes in blitse kleuren en dito merken. Wielerliefhebbers of profrijders vinden er hun gedroomde tweewieler, terwijl in de werkplaats in geen tijd fietsen kundig worden gesoigneerd.

Met die ervaring achter de hand, ging Chaletpark De Blekker, de beachrace-ploeg van Thomas Chamon, recent verder onder de naam van de zaak: Soigneurs Vélo. Van begin november tot eind februari nemen ze het met de mountainbike op tegen geduchte tegenstanders over het strand en de duinen langs vooral de Belgische, maar ook de Noord-Franse kust.

“Strandracen zit in wielergek Vlaanderen écht in de lift. Van oorsprong is in Nederland deze discipline meest populair. Maar meer en meer strijden andere internationale rijders mee. We moeten het vooral ook opnemen tegen wegrenners van Belgische profploegen, zoals Tim Declercq en Yves Lampaert. Zij overbruggen de wintermaanden op het zand en kunnen zich fulltime voorbereiden. Onze ploeg moet vóór of na de werkuren de conditie op peil houden.”

Gerust groeien

Een bescheiden wielerploeg die zich kan meten met profrenners, én gedragen wordt door één fietszaak: het concept blijft een enige combinatie. Onder de vleugels van Brams zaak rijden de Soigneurs met topfietsen, -kledij en -mechaniekers, zodat ze zorgeloos de blik op de prestaties kunnen houden. Ze hebben de tijd om een naam uit te bouwen, in beachraces van De Panne over Middelkerke naar Zeebrugge. In het vijfde seizoen van de equipe kroonde Lowiek Misseeuw, Brams zoon, zich tot Belgisch kampioen strandrace bij de nieuwelingen (U17.) Giorgio D’hoore en Thomas Chamon streden in hun categorie (Elite 3) mee voor het hoogste podium.

Vanaf maart schakelen we weer over naar wegwedstrijden, maar daar munten we niet zo uit als op het strand

“Maar ook onze andere rijders hebben het talent om op een plaats in de top vijf te mikken”, beschouwt Thomas. “Vanaf maart schakelen we weer over naar wegwedstrijden. Maar met een massastart en andere materiaalkeuze munten we niet zo uit als op het strand. Onze leeftijden liggen tussen 24 en 30 jaar, en alle zeven rijden we prestatiegericht. We kunnen gerust groeien naar een tiental renners die de nodige koerservaring hebben. Ze moeten zich thuis voelen in de beleving van de zaak en de groepsgeest van ons team. En we blijven toch vooral een bende maten.” (Hendrik Verplancke)