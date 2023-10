Ferre Commeene naar nieuw team

Ferre Commeene kan terugkijken op een geslaagd seizoen. Volgend jaar verdedigt de 16-jarige Winkelnaar de kleuren van het Avia-Rudyco Cycling Team. “Ik hoop nog een stap vooruit te zetten.”

Met onder meer een derde plaats in de topcompetitiewedstrijd in Jemeppe en nog verscheidene andere knappe ereplaatsen heeft Ferre Commeene er een prima seizoen opzitten. “Ik ben inderdaad heel tevreden”, weet Commeene. “Ik heb mezelf een aantal keer in de positieve zin verbaasd. Vooral in de lastigere wedstrijden zoals Herbeumont en Couvin kwam ik meermaals naar boven. Een vlak parcours is niet mijn ding. Ik mis namelijk de explosiviteit om een rol van betekenis te spelen in een massasprint.”

Volgend seizoen verkast hij van Molenspurters Meulebeke naar het Avia-Rudyco Cycling Team. “Een bewuste keuze. Er waren nog wel wat ploegen geïnteresseerd, maar ik heb geen seconde getwijfeld. Ik maak mijn debuut als junior bij een van de beste jeugdploegen van België. Ik kan er een mooi programma afwerken en mij focussen op klimwedstrijden. Dat klimmen ligt me als gegoten. Hopelijk kan ik mij nog verder ontwikkelen daarin.”

(IVDA)