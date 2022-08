Fanclub Remco Evenepoel zag idool stunten in Oudenburg

Remco Eveneoel verpletterde vandaag, dinsdag, de tegenstanders in de tijdrit van de Ronde van Spanje en vergrootte zijn voorsprong in de klassering. De harde kern van de officiële fanclub voor de ‘krak’ uit Schepdaal volgde de stunt voor de televisie in het clublokaal ‘Bij Jerre’ op de markt van Oudenburg. Daar gaat morgen, woensdag, de 26ste GP Danny Jonckheere doorg met 160 renners, elite zonder contract. Patrick Huyghe, de voorzitter van de fanclub REV gaf ons een beetje uitleg.

“De fanclub voor Remco Evenepoel werd hier bij Jerre opgericht in juli 2020. We tellen meer dan 270 leden. Vandaag zijn we aanwezig met de harde kern, de dag voor de 26ste Memorial Danny Jonckheere, om samen de tijdrit van Remco te volgen in de Ronde van Spanje. Vorig jaar reden we met een volle bus naar het WK en tijdens de Olympische Spelen organiseerden we een groot ontbijt voor een reuze scherm. Op het BK in Middelkerke hebben we een Remco-Dorp gemaakt. Elke grote koers hebben we op een speciale manier meebeleefd.”

“Nu Remco het zo schitterend doet in de Ronde van Spanje mochten we niet achterblijven. We zijn hier bij Jerre, in het lokaal, aanwezig met de harde kern om de tijdrit op tv te volgen. Morgen zijn we hier met 30 man voor de organisatie van de 26ste Memorial Fanny Jonckheere, elk jaar een feest met meer dan 160 renners!”

“Wat Remco betreft, blijven we met de voetjes op de grond. Bij winst is het nog niet gedaan. Iedereen is wel optimist. We hopen dat hij de tijdrit wint en zijn voorsprong vergroot!”

Spanning tijdens de tijdrit

De tv-uitzending van de tijdrit werd vol spanning gevolgd en Remco werd, al kon hij het niet horen vanuit Oudenburg, luid aangemoedigd. Allé Remco!!Allé Remco!!

Applaus voor de schitterende prestatie van Remco Evenepoel. © FRO

Naarmate de wedstrijd vorderde, groeide het vertrouwen in een mogelijke zege van de man in het rood. Toen Remco over streep reed, ging iedereen uit de bol!

Spanning tijdens de tijdrit. © FRO

Voorzitter Patrick Huyghe bleef rustig: “Remco is pure klasse. Hij loopt 48 seconden uit op Roglic en neemt meer dan ooit een optie op de eindzege. We gaan daar subiet nog eentje op drinken. We mogen echter het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is. Hij kan ook nog een slechte dag hebben, of ziek worden. Het is duidelijk, de komende tien dagen kan hij alleen verliezen van zichzelf!” (FRO)