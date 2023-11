Fanclub Ramses Debruyne organiseert supportersaperitief

Zondag organiseerde de fanclub van Ramses Debruyne een supportersapero in café Palace op Tombroek in Rollegem.

Zo’n honderdtal supporters tekenden present en konden genieten van een hapje en drankje, en natuurlijk ook een woordje van hun lokale wielerheld. De supportersclub is nog jong, pas in september 2022 zag die het levenslicht, onder impuls van Matthieu Mistiaen – plaatselijke cafébaas en wielerfan in hart en nieren.

“Op dit moment tellen we zo’n 130 leden, wat voor een ‘klein’ dorp als Rollegem toch wel niet mis is hé. Maar Ramses is ook gewoon een crème van een gast, het is een heel dankbare kerel om voor te supporteren. Hij is niet de persoon die na elke koers nog een uur bij ons in het café gaat rondhangen, maar met zijn drukke planning van koersen, trainen én studeren is dat niet meer dan normaal uiteraard. En juist dát zorgt ervoor dat we zoveel respect voor hem hebben.” (RRK)