Fabio Jakobsen sprint naar de zege in Koolskamp

Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) heeft vrijdag het Kampioenschap van Vlaanderen (cat. 1.1) gewonnen. De 26-jarige Nederlander was na 195,3 kilometer of 13 ronden, met start en aankomst in Koolskamp, na een massasprint sneller dan de Australiër Caleb Ewan en zijn landgenoot Dylan Groenewegen. De Italiaan Luca Mozzato werd vierde, voor Timothy Dupont en Belgisch kampioen Tim Merlier. Gerben Thijssen werd zevende, Amaury Capiot vervolledigde de top 10.

Bij de start waren er al dreigende wolken. Eens de eerste ronde achter de rug was, viel de regen met bakken uit de lucht. Dat deerde een vijftal niet om toch in de aanval te trekken. Lorenz Van De Wynkele, Warre Vangheluwe, Johan Jacobs, Gwen Leclainche en Nick van der Meer trokken er vanonder en vormden zo de vroege vlucht van de dag.

Bij het ingaan van de zesde ronde, van in totaal 13, was de voorsprong van de kopgroep nog anderhalve minuut groot op het peloton. Half koers was die voorgift aangedikt tot twee minuten. De wedstrijd zat een tijdlang op slot, tot op 42 kilometer van de eindmeet de renners van EF Education-EasyPost plots fel gingen doorvlammen. Lorenz Van De Wynkele had zich rechtgezet in de kopgroep en werd opgeslokt door het jagende peloton. Dylan Groenewegen was daarin opnieuw komen aansluiten na een schuiver.

Met nog twee ronden voor de boeg was de voorsprong van de vier overgebleven leiders opnieuw opgelopen tot 25 seconden. Van der Meer moest op 23 kilometer van de eindmeet laten lopen en bleven ze voorin nog met drie over. Net voor het aansnijden van de slotronde was het beste er ook af bij Vangheluwe en zo trokken Jacobs en Leclainche de laatste 14 kilometer in met een voorgift van 15 seconden. Een kilometer verderop smolt alles samen en konden de sprintersploegen zich beginnen opmaken voor de spurt.

Het ging in een rotvaart naar de Tieltsestraat. Lotto Soudal mende het pak voor Caleb Ewan. Die leek het in het midden van de weg te zullen halen maar langs rechts remonteerde Fabio Jakobsen de Australiër en haalde het. De Nederlander kreeg op het podium de trui met de Vlaamse Leeuw aangemeten, een trofee die de winnaar van deze wedstrijd al 106 edities lang krijgt. Fabio Jakobsen volgt Jasper Philipsen op op de erelijst.