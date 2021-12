Ex-renner Lorenzo Blomme aan de slag als mecanicien bij Jumbo-Visma: “Motor te klein om prof te worden”

De naam Lorenzo Blomme (27) zal bij wielerliefhebbers vast nog wel een belletje doen rinkelen. Met zijn snelle sprint maakte de naar Aartrijke verhuisde Zevekotenaar ook op de piste het mooie weer. Enkele jaren na zijn afscheid keert Blomme als mecanicien van topploeg Jumbo-Visma terug in het peloton. “Mijn motor was te klein om prof te worden, maar nu kan ik mijn droom toch beleven.”

Lorenzo Blomme was nog actief als renner toen hij in 2015 aan een opleiding fietshersteller begon. Na een jaartje in die functie bij Decathlon kreeg hij al de kans om bij Shifting Gears te werken, de Specialized Concept Store van Hakim Verbeure. “Ik ben dan met Jumbo-Visma in contact gekomen dankzij mecanicien Marek Engels. We kenden elkaar van toen ik bij Tarteletto reed en hebben redelijk goed contact gehouden. Als zo’n ploeg je zelf opbelt, dan moet je niet lang twijfelen.”

Nochtans had Blomme eerder wel al aanbiedingen van andere profploegen afgeslagen. “Het moment was toen niet ideaal. Mijn vriendin heeft een nierziekte en moest in die periode aan de dialyse. Nu is dat niet meer nodig. Ik zat natuurlijk ook heel goed bij Hakim, maar nu zal ik echt in de flow van de koers zitten.” Tegelijk heeft de ex-renner met Koerz ook zijn eigen fietsenatelier opgericht. “Dat is een nieuw project om thuis een centje bij te verdienen. Ik richt me eigenlijk vooral op jonge coureurs uit de streek, zodat ik mijn ervaring kan doorgeven. Het lijkt me ook voor hen heel chic om geholpen te worden door een mechanieker van Jumbo-Visma. Ik ben zelf alleszins ook heel fier dat ik voor zo’n topploeg mag werken.”

Wat ik echt mis zijn de zesdaagses, die vond ik altijd tof om doen

Momenteel is de man uit Zevekote met zijn nieuwe ploeg op stage in het Catalaanse Girona. Hij maakt deel uit van de WorldTour-formatie, maar zal ook inspringen bij de dames en bij het Development Team. “Op 29 december doe ik de cross in Diegem, maar daarna is mijn programma nog niet bekend. Het is wel belangrijk dat ik zo snel mogelijk mijn vrachtwagenrijbewijs haal. Voor mijn theorie ben ik er al door, maar de praktijklessen zijn pas van 11 februari tot 8 maart.” Als mecanicien van wereldtoppers zoals Wout van Aert en Primoz Roglic zal zijn werk sowieso met argusogen bekeken worden.

Nevenbond

“Je moet op hetzelfde niveau staan als het team, want iedereen zal het gezien hebben als er iets misloopt bij ons. Normaal doe je als mechanieker elk jaar een grote ronde, mettertijd graag dus een keer de Tour. Ook naar de voorjaarsklassiekers kijk ik natuurlijk uit.” Uit zijn tijd in het peloton kent Blomme nog enkele renners van het huidige Jumbo-Visma. “Nathan Van Hooydonck is van mijn generatie. En met de kersverse nieuwkomer Tiesj Benoot heb ik nog gereden bij Menen en Avia. Sowieso zeggen ook de grote kampioenen altijd vriendelijk goeiedag. Het menselijke is in onze ploeg enorm belangrijk.”

Na een seizoen bij Tarteletto-Isorex gaf Lorenzo Blomme er eind 2017 de brui aan. “Ik reed nochtans een vrij goed seizoen en had het gevoel dat ik nog een stapje hogerop kon. Maar ik was toen in de nacht beginnen werken. Het is niet bepaald ideaal als je een paar uur na je shift aan de start moet staan van de Driedaagse van De Panne, tussen kleppers als Gilbert en Kittel.” Ondertussen heeft hij zich wel over die grote teleurstelling heen gezet. “Ik ben nooit een pannenkoek geweest. Ik was rap aan de meet en kon mijn plan trekken op de piste. Ik was dicht bij mijn droom om prof te worden, maar mijn motor was te klein. Het enige wat ik echt mis zijn de zesdaagses, die vond ik altijd tof om te doen. Met maten rij ik soms nog wel wat koersen bij de nevenbond, maar ik heb nu al twee maanden niet meer op de fiets gezeten.” (AC)