Ertevoedekoers staat opnieuw in voor organisatie van jeugdwedstrijden: “Testtijdrit in Poperinge is dit jaar grootste project van onze club”

De koers ontwaakt stilaan uit zijn winterslaap. Het Vlaamse openingsweekend is al in zicht en ook de jeugdkoersen komen op gang. In de Westhoek staan de leden van ‘Ertevoedekoers’ opnieuw paraat met een mooi programma, te beginnen met de juniorenkoers van Vlamertinge op 27 februari.

‘Ertevoedekoers’ werd in 2020 opgestart door enkele wielerfanaten die de jeugdkoersen in onze streek in ere willen houden. In de voorbije twee jaar boekten ze al succes en ze zijn vastberaden om dat dit jaar opnieuw te doen.

“Binnen enkele weken gaan we van start met onze eerste koers in Vlamertinge. Een week nadien volgt De Klijte. Dat was al voor we met ‘Ertvoedekoers’ begonnen, een van onze favoriete jeugdkoersen”, aldus voorzitter Ivo Lins. “Het is een kermiskoers met de uitstraling van een interclub die steevast op belangstelling kan rekenen van grote namen. Ook dit jaar lopen de inschrijvingen voor beide wedstrijden vlot binnen.”

Tijdrijden

Op 23 april volgt een nationale testtijdrit in Poperinge. Een evenement dat de voorbije twee jaar noodgedwongen van de kalender moest geschrapt worden, maar dit jaar eindelijk voor de eerste maal kan plaatsvinden. “Tijdrijden is altijd al een voorliefde van mij geweest”, klinkt het bij Lins.

“Met deze tijdrit van een twaalftal pittige kilometers denken we iets gevonden te hebben wat liefhebbers en specialisten zal aanspreken. Vanuit de sportzone in Poperinge trekken we richting Reningelst, raken we de grens met Westouter aan en vervolgens keren we terug richting Poperinge.”

Met zowel dames- als herenkoersen bij nieuwelingen, junioren als beloften is deze testtijdrit het grootste project van ‘Ertevoedekoers’ tot nog toe. “Er zal een goede voorbereiding aan te pas komen”, weet Lins. “We verwachten ook een mooi deelnemersveld, want onze tijdrit valt pal tussen het West-Vlaams kampioenschap tijdrijden en het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Wie zich dus de week voor het BK nog eens wil testen, krijgt hier een uitgelezen kans.”

Feestelijke afsluiter

Afsluiten doet de organisatie in Dikkebus, een sfeervolle wedstrijd en de afgelopen twee jaar een groot succes. “Twee jaar geleden organiseerden we hier de eerste koers na de eerste coronagolf. Dat zorgde voor een overrompeling in de inschrijvingen, in die mate dat we besloten de nieuwelingen op te delen in eerste- en tweedejaars en dus drie in plaats van twee koersen organiseerden.”

“Dat verliep uitstekend en dus besloten we om vorig jaar opnieuw drie koersen te organiseren. Ditmaal werd de nieuwelingencategorie opnieuw gegroepeerd en kozen we voor een dameskoers, wat meteen een schot in de roos was. Met Marith Vanhove kregen we ook een prachtige eerste naam op onze erelijst. Ook dit jaar zal er een nieuwelingen-, junioren- en dameswedstrijd zijn.”

Of er in de toekomst nog wedstrijden bijkomen, kan de voorzitter nog niet zeggen. “Er zijn plannen, maar we blijven voorzichtig en financieel moet het plaatje ook blijven kloppen. De focus ligt nu op hetgeen we willen doen, goed te doen. We zetten ons tenslotte nog altijd in uit liefde voor de koers.”

(LR)