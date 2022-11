Emiel Vermeulen tekent bij Nederlandse Beat: “Het programma van Beat zal mij veel beter liggen”

Het wordt even wennen! Emiel Vermeulen zal na zes seizoenen niet meer in het shirt van Roubaix te zien zijn. De 29-jarige eliterenner uit Brugge tekende een overeenkomst met Beat Cycling, de Nederlandse continentale club.

Vermeulen heeft een niet zo leuk seizoen achter de rug. Hij werd door allerlei kwalen en kwaaltjes afgeremd. De broodrijder hoopte op een nieuwe kans bij Go Sport-Roubaix Lille Métropole. “Volgens de manager zou ik mijn contract mogen verlengen, maar dat bleef maar aanslepen”, zuchtte Vermeulen. “Ik zocht contact met Beat en raakte snel gewonnen voor het project. Bovendien voel ik dat ze daar meer vertrouwen hebben in mij dan bij Roubaix. En het businessmodel van Beat is helemaal anders. Ook dat spreekt mij aan.”

Dus tekende Vermeulen een overeenkomst bij de Nederlandse club die Jan-Willem van Schip, in 2019 in Knokke winnaar van de openingsrit van de Baloise Belgium Tour, als bekendste renner heeft. Bij Beat zal Vermeulen een overwegend Belgisch-Nederlands programma rijden.

“Ook dat trok mij over de streep”, benadrukte Vermeulen. “In wedstrijden als Route du Sud of Tour de l’Ain kan ik behalve werken voor de ploeg niet zo veel doen. Het programma van Beat zal mij veel beter liggen. Op financieel vlak heb ik hetzelfde als bij Roubaix. Ook dat was een voorwaarde om te tekenen.” (HF)