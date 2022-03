Emiel Vermeulen na coronabesmetting op stage

Tim Declercq, Jens Debusschere en Emiel Vermeulen sloegen begin deze week de handen in elkaar. Ze reisden voor een ‘coronarevalidatiestage’ naar Calpe. Het trio werkt conditionele achterstand na een besmetting weg.

Tijdens Tour de la Provence half februari raakte Emiel Vermeulen (29) besmet. “Corona in het peloton”, denkt de prof van Go Sport-Roubaix Lille Métropole. “Olympisch kampioen Carapaz heeft die rittenkoers moeten verlaten na een positieve test. Ook in onze ploeg waren er vier besmettingen. Echt ziek ben ik niet geweest, koorts maakte ik niet. Ik had enkel wat keelpijn, het gevoel van een beginnende griep.”

Mijn bloedwaarden bleken niet in orde. Ze wezen op spier- en hartschade

Onderzoek

Vermeulen nam geen risico. Voor hij weer op de fiets sprong liet hij zich uitvoerig testen. “Na een week rust leek er niets aan de hand, toch liet ik preventief een paar onderzoeken doen”, gaat hij verder. “Want better safe than sorry! De voorbije weken kon je vaak lezen over blijvende schade door een coronabesmetting. Dat wilde ik absoluut vermijden. Gelukkig dat ik die reflex had, want uit testen bleek dat mijn bloedwaarden niet in orde waren. Ze wezen op spier- en hartschade. Heel eigenaardig, want ik voelde me niet ziek. Ik kreeg een week extra platte rust voorgeschreven.” Toch speldde hij vorige zondag een rugnummer op. Vermeulen reed de Grand Prix Lillers, een 1.2-wedstrijd in Noord-Frankrijk die door de Limburger Milan Menten gewonnen werd. “Een invalbeurt”, verduidelijkt de Bruggeling. “Na Le Samyn raakten mijn ploegmaats Valentin Tabellion en Thomas Boudat betrokken bij een verkeersongeval met de wagen. Ze liepen een lichte hersenschudding op en konden niet starten. Omdat mijn ploeg uit die regio is, wilden ze met zeven man van start gaan. Ik vatte Lillers op als een training.” Vermeulen werd 83ste, vijf minuten na een dertigtal dat om de zege sprintte. In Calpe probeert hij zijn conditie op te krikken. Normaal komt hij donderdag aan de start van de Grand Prix Denain, een kasseikoers uit de Pro Series.

Vierdaagse van Duinkerke

“Na die besmetting heb ik twee weken niets mogen doen”, zucht Vermeulen. “Wat betekent dat ik zeker vier weken nodig zal hebben om mijn conditie op te vijzelen. Ik denk dat ik me beter richt op de Vierdaagse van Duinkerke die begin mei op de kalender staat. Misschien zal ik begin april Circuit de Sarthe rijden. De kans is klein dat ik tegen dan op het niveau van voor die besmetting zit.” Dus hoopt Vermeulen tijdens de Vierdaagse van Duinkerke (3-8/5) opnieuw over al zijn spurtcapaciteiten te beschikken. Bij zijn vorige deelnames aan de Franse rittenkoers haalde hij er enkele toptienplaatsen. (HF)