Emiel Vermeulen kijkt uit naar seizoensstart in Bessèges: “Nieuwe voorzitter, nieuwe wind”

In de Ster van Bessèges begint Emiel Vermeulen (28) woensdag aan een nieuw jaar in Franse continentale loondienst. Go Sport-Roubaix Lille Métropole is dit seizoen de naam van de ploeg die al zes seizoenen zijn werkgever is.

“Er waait een nieuwe wind”, voelt Vermeulen. “Wilhelm Hubner is de nieuwe voorzitter. Die man heeft een aantal bedrijven in zijn portefeuille. Onder meer Go Sport, een tegenhanger van Decathlon. Het project oogt mooi. Neen, over een overstap naar het procontinentale niveau wordt niet gesproken. Zou ik ook niet meteen geloven, want ik heb dat al vaak horen vertellen. 2022 is een overgangsjaar. Er wordt in zowel omkadering als in materiaal geïnvesteerd. Een project van enkele jaren om de naam Roubaix beter te verkopen.”

Het Franse team bestaat dit jaar uit elf renners, vorig jaar nog uit veertien. Emiel Vermeulen is na het afhaken van Mathias De Witte en Maximilien Picoux de enige Belg. De inkrimping van het aantal renners heeft gevolgen voor het programma van de ploeg. Twee koersen op één dag rijden lukt niet meer. “Geen GP Jean-Pierre Monseré voor mij”, verduidelijkt de pocketspurter. “Die dag staat voor onze ploeg de GP Lillers op de kalender. Ook de Bredene Koksijde Classic van vrijdag 18 maart zal ik niet kunnen rijden. Daags voordien doen we de GP Denain, op zaterdag 19 maart Classique Loire Atlantique en zondag 20 maart de GP Chôlet. Wat betekent dat ik in het voorjaar in eigen land enkel Le Samyn zal kunnen afwerken…”

Woensdag begint Vermeulen in Bellegarde aan het nieuwe seizoen. “Ik ben blij dat ik La Marseillaise niet moet rijden”, verrast de naar Brugge uitgeweken Koolskampenaar. “Van 9 tot 19 januari waren we op ploegstage in de buurt van Marseille. Tijdens één van onze trainingsritten hebben we het parcours deels verkend. Het wordt geen sprint, want nog lastiger dan vroeger. En de eerste rit van de Ster van Bessèges komt aan op de Muur van Bellegarde, een korte knik van tien procent of meer. Ook de andere ritten zijn niet vlak. Ik zal voor de ploeg proberen te werken.” (HF)