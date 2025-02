Op zondag 23 februari clubkampioenschap in Kachtem: ‘Snel parcours en topnamen als Dupont, Museeuw en Vandenbulcke’

Zondag 23 februari wordt in Izegem – met het bedrijfsterrein van Spie in de Kachtemsestraat 9 als epicentrum – het clubkampioenschap gereden. Heel wat clubs tekenden in, in zoverre zelf dat de maximumcapaciteit van 175 renners al bereikt is. Voor de middag starten de juniores, in de namiddag is het de beurt aan de elite 2 en 3 en de U23, de beloften dus.

De man achter de organisatie is Pieter-Jan Debackere, zelf oud-renner en ook sportief mee verantwoordelijk voor Izegem Koers. “Maar deze organisatie komt op conto van mijn nieuwe vzw PJ Sports, waarmee ik wel wat plannen heb. In eerste instantie dus de organisatie van het clubkampioenschap. We mogen de accommodatie van SPIE gebruiken en zijn daar ook dankbaar voor. We hebben daar voldoende ruimte om iedereen te ontvangen, er vindt de ploegvoorstelling plaats, er is een podium en natuurlijk ook een bar.”

Er zijn twee wedstrijden. Om 11 uur starten de juniores voor 79 kilometer en daar staan een 65-tal renners aan de start van Jonge Renners Roeselare, Isorex, Cannibal B Victorious (juniores van het team Bahrein), Flanders U19 Academy en Molenspurters Meulebeke. Bij de elite 2 en 3 en beloften (U23) komen heel wat ronkende namen aan de start voor een wedstrijd van 117 km. Volgende teams zegden toe: Team Shifting Gears Strategica, Tartelletto-Isorex, Dovy Keukens EFC, Decock-Van Mossel-Van Eyck, AZ Tegels De Molenspurters Meulebeke, Urbano-Vulsteke-Bumaco Cycling CT, DL Chemicals Experza CT, VDM Trawobo CT, Atom 6 CT en Decca CT, Team Campe Lanckriet, KDM Pack CT, Vetrapo B-Close Ball-Enzo, Philsor Bikes CT en Carbonbike Giordana.

Helpende handen

Het parcours kent start en aankomst in de Kachtemsestraat ter hoogte van SPIE. Van daaruit gaat het richting de Vijfwegenstraat, Lodewijk de Raetlaan, de Lieven Gevaertlaan om zo via de Noordkaai de U-bocht te maken en weer naar de Lodewijk de Raetlaan te komen en dan via het andere stukje Lieven Gevaertlaan naar de Kachtemstraat opnieuw naar de start- en aankomstzone te rijden. “Het is een biljartvlak parcours met weinig bochten, er is voldoende ruimte voor de renners. Het zal dus wellicht een supersnelle wedstrijd worden. De afstand van een ronde is net geen vijf kilometer.”

En er staat bekend volk aan de start, Timothy Dupont en Stefano Museeuw onder meer, net als Izegemnaars Axel Vandenbulcke en Louis Blouwe. “Ik kan ook een beroep doen op heel wat helpende handen, de seingevers van Rik Goemaere, Donald Van Meenen als omroeper en ook Jani Desmet en Gino Tygat bij de organisatie zelf.”