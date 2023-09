Aaron Verwilst in Zwevezele Koers: “Schieten en poefen!”

Na alweer een seizoen getekend door een operatie is Aaron Verwilst (26) een maand aan het koersen. Hij hervatte half augustus in de Arctic Race, een vierdaagse in Noorwegen. Vrijdag staat hij aan de start van Zwevezele Koers.

Na een voorjaar met een pak DNF’s (did not finish) achter zijn naam, ging de pion van Team Flanders-Baloise op 20 april onder het mes. Opnieuw werd een knik in een slagader open gemaakt. Opnieuw wachtte hem een lange revalidatie. In het Natourcriterium in Roeselare speldde hij voor het eerst sinds 16 april een rugnummer op. Het echte wederoptreden kwam in de Arctic Race of Norway die op 17 augustus van start ging. Hij sloot deze 2.Pro-rittenkoers in het algemeen klassement als 41ste af en hielp de Kempense neoprof Vincent Van Hemelen aan de eindzege in het bergklassement.

“In Noorwegen ging het vrij goed”, blikt Verwilst terug. “Die lijn hoop ik de resterende weken van het seizoen door te trekken. Wat niet eenvoudig zal worden, want veel wedstrijden zijn er niet meer. Inzake UCI-koersen doe ik in oktober onder meer Famenne Ardenne Classic en Binche-Chimay-Binche.”

Lastiger dan 1.1

Verwilst werkte eind vorige maand ook Omloop Mandel-Leie-Schelde, de profkermiskoers in Meulebeke, af. Eind vorige week reed hij in Koolskamp het Kampioenschap van Vlaanderen uit. “Goed weer en amper wind: in het peloton was dat een bijzonder gemakkelijke wedstrijd”, geeft hij toe. “Niet te vergelijken met profkermiskoersen, waar het voortdurend schieten en poefen is. Op fysiek vlak zijn dat de lastigste wedstrijden. In die koersen wordt op een totaal andere manier gereden dan in een 1.1.”

Want daarin is de controle door de sterkere teams groot. Vrijdag waagt Verwilst zich opnieuw aan zo’n opdracht. Hij staat aan de start van Zwevezele Koers. “Het kan misschien vreemd klinken, maar in mijn zesde seizoen bij de profs is het pas de eerste keer dat ik in Zwevezele meedoe”, verduidelijkt Verwilst, die er een ploeg zal vormen met Lindsay De Vylder, Tuur Dens, Jules Hesters, Noah Vandenbranden, Vince Gerits en Ruben Apers. (HF)