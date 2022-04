Eliot Lietaer kijkt uit naar Brabantse Pijl en droomt van Tour

In zijn elfde profseizoen staat Eliot Lietaer aan de vooravond van ‘zijn’ voorjaarskoersen: de Brabantse Pijl en de Waalse klassiekers. Hij begon het seizoen goed in de Tour of Saudi Arabia begin februari, maar liep daar een coronabesmetting op en moest even rust nemen. We polsen even hoe het nu met hem gaat, en we kijken ook vooruit.

“Ondertussen gaat het gelukkig weer beter. In Saudi-Arabië ging het inderdaad heel goed, maar net als het halve peloton liep ik een coronabesmetting op, waarvan ik toch wel serieus ziek ben geweest. Toen ik daarvan hersteld was – een achttal dagen later – scheurde ik een ligament in mijn rug en stond ik weer een week langs de kant. Maar gelukkig, vorige week in Cholet-Pays de la Loire voelde ik me weer goed. Zaterdag staat nu de Volta Limburg Classic op het programma en daarna gaan we in rechte lijn naar de Brabantse Pijl en het Waalse voorjaarsluik.”

“Mijn voornaamste doel is terug het vormpeil van het begin van het seizoen bereiken, want in die grote klassiekers kan je toch weinig beginnen als je niet in vorm bent. Het is gelukkig niet de eerste keer dat ik deze koersen rijd, ik rijd nu mijn elfde profseizoen, dus ik weet wel ongeveer wat ik ervan mag verwachten. Een specifieke ambitie uitspreken is moeilijk, maar als ik een gokje mag wagen, zou een toptwintigplaats in de Brabantse Pijl wel tot de mogelijkheden moeten behoren. In koersen zoals de Waalse Pijl is het sowieso afwachten wat de ploegtactiek is, want daar kunnen we ook collectief iets moois neerzetten.”

Anonimiteit

Dit seizoen kijkt de renner van B&B Hotels-KTM het meest uit naar het Critérium du Dauphiné en hopelijk ook de Tour de France. “De Tour ligt nog niet vast, zo’n selectie moet je altijd afdwingen, maar ik denk wel dat ik een mooie kans maak om mee te gaan. Vorig jaar stond die eigenlijk al in het programma, maar ik moest forfait geven door een blessure. In de eerste plaats is een Tour natuurlijk een prachtige ervaring, maar ik ga er niet om zomaar anoniem mee te rijden. Een toptienplaats in een rit, of me eens echt tonen in een ontsnapping, dat moet het doel zijn. Ik wil niet dat men na drie weken moet zeggen: ‘Ah, die heeft blijkbaar ook meegedaan.’ Voor mij mag het gerust wat bergop gaan, en in een Dauphiné of een Tour heb je daar zeker genoeg kansen toe”, aldus de 31-jarige Kortrijkzaan. (Robin Rosseeuw)