Eli Iserbyt wou ploegmakker Toon Vandebosch een cadeautje doen in Maldegem

De renners van Pauwels Sauzen-Bingoal domineerden de Parkcross van Maldegem. Op vier ronden van het eindelijk leek de zege te gaan tussen Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout. Laatstgenoemde viel voorin letterlijk weg. Geen nood, want achter winnaar Sweeck reed een groepje waar Eli Iserbyt en Toon Vandebosch nog deel van uitmaakten. Uiteindelijk wist Iserbyt Lars van der Haar nog af te houden voor de dichtste ereplaats

“Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout waren al vrij vroeg in de wedstrijd vertrokken. Dat was het sein voor mij om het vanuit de achtergrond te bekijken. Ik hoopte dat we met drie man van de ploeg op het podium zouden kunnen staan. Maar Vanthourenhout viel weg voorin, zodat de kans om drie man van de ploeg op het podium te krijgen meteen slonk.”

Laurens Sweeck maakte misbaar bij Richard Groenendaal omdat hij vond dat er niet genoeg afgestopt werd achter hem en Vanthourenhout. “Vandebosch reed op kop in onze groep. Ik wou voor hem het gat laten vallen, zodat hij naar Laurens en Michael zou kunnen toerijden.”

Niet mogen zijn

“Toon heeft al zoveel voor de ploeg gedaan, dat ik nu wel iets wou teruggeven. Ik had hem die laatste podiumplaats zeker gegund maar het heeft niet mogen zijn. De beste reden vooraan.”

“Toen we ineens Michael opraapten, zette ik alles op die tweede plaats. Ik liet Van der Haar een tijdlang het werk doen, tot ik in de slotronde over nam en op mijn beurt ging versnellen. Die ‘kleine’ bleef echter maar bijten, maar ik kon toch mooi tweede worden.”