Eindelijk opnieuw Betafence-cyclocross in Otegem: “We zijn koppig en zullen overleven”

Maandag 16 januari geven vele sportliefhebbers, of mensen die van de sfeer genieten, elkaar opnieuw afspraak voor de internationale Betafence Cyclocross in Otegem. De twee tenoren geven verstek, maar anders is de top van het veldrijden er present.

De organiserende wielerclub Otegem Boven is blij dat men na twee jaar coronastilte opnieuw de cross kan organiseren. Al was het opnieuw starten volgens voorzitter Benny Lavaert niet zo makkelijk. “De pandemie en de oorlog in Oekraïne maakten het niet makkelijk voor onze trouwe sponsors, maar we gingen creatief aan de slag en we zullen er zeker wel komen. Dankzij de medewerking van velen.”

Winnaars BK

Volgens Lavaert is er ook nog het probleem dat er voor het ogenblik te veel wereldbekercrossen zijn. “Door het grote aantal van die crossen wereldwijd, is het voor ons moeilijk om de toppers te strikken. Wout van Aert en Mathieu van der Poel komen spijtig genoeg niet aan de start. Nu, hoe goed ze ook in het veld kunnen rijden, je kan ze nog bezwaarlijk crossers noemen als ze zelfs de nationale kampioenschappen links laten liggen.”

En daarmee is Benny Lavaert weer terug bij de cross in Otegem die men ook wel eens de herkansing van het nationaal kampioenschap noemt. “Zowel bij de dames als de heren zullen we de toppers aan de start hebben en dus ongetwijfeld ook de winnaars van de tricoloretrui op het BK daags voor onze cross. Wij soigneren onze renners. In Otegem zijn we een beetje koppig en zullen we overleven”, aldus de voorzitter.

G-Cross

Naast de herencross en de strijd met de dames, is er voor het eerst ook een G-Cross, een veldrit voor mensen met een beperking. Zij starten om 12.30 uur en volgen nagenoeg hetzelfde parcours. Het is wel een klein beetje ingekort en een brug als hindernis hoeven ze niet te doen.

De reacties op het organiseren van de G-Cross zijn in ieder geval al heel positief. Dit konden we vernemen van Sem Vanhessche, algemeen directeur van de Hoge Kouter in Kortrijk. “Met de Hoge Kouter zetten we heel sterk in op G-Sport. Zo nemen we dit jaar deel aan de Special Olympics in Berlijn met vijf sporters. Ook aan de cross maandag zullen we met een vijftal deelnemers aan de start komen.”

Afterparty

De organisatie denkt dat de publieke belangstelling ook voor deze cross groot zal zijn. “Bij de deelnemers is de interesse alvast groot. We zagen er hier de jongste dagen al even het parcours verkennen”, klonk het.

De cyclocross in Otegem is ook gekend voor het randgebeuren. Zo zijn er de vernieuwde vipformules en is er na het sportieve gebeuren nog een afterparty met ambiancemaker Sergio. (GJZ)