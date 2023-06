Eind augustus eerste editie van de Clasico de los Gigantes: “Een jaarlijkse, begeleide wielerrit”

Eind augustus vindt de allereerste editie van de ‘Clasico de los gigantes’ voor wielertoeristen plaats. Ex-prof Patrick Deneut is een van de trekkers van dit initiatief. Hij woont in Altea, nabij Alicante in Spanje. Patrick is er zaakvoerder van een fietsbelevingszaak. Zijn echtgenote Kathy had destijds een kapsalon in de Geluwesesteenweg.

Wervik heeft een rijk wielerverleden. “Het postume ereburgerschap van Jef Demuysere en ereburger Josiane Vanhuysse tonen het respect in onze stad voor straffe wielerprestaties”, zegt schepen van Sport Geert Bossuyt (Vooruit). “Tijdens de openluchtexpo Coureur Local vorig jaar, in de tuin van het Nationaal Tabaksmuseum, kwamen beiden aan bod. De expo zette ook de koersfamilie Cael en ex-profs Roger Verschaeve en Patrick Deneut in de kijker.” Er was eveneens aandacht voor de fietsende bakker Norbert Dujardin, Jesse Vandenbulcke (Belgisch kampioen op de weg in 2019) en Sam Bennett (huidig prof, veelwinnaar én groene trui in de Ronde van Frankrijk 2020). Ook andere (ex)-inwoners houden de wielereer nog altijd hoog: Emiel Wastyn, Maxime Vantomme. “Met een knipoog naar de Wervikse Reuzen, zijn dit onze Wervikse Wielerreuzen”, zegt de schepen. “Met een jaarlijkse, begeleide wielerrit willen we die herinneringen verder levendig houden. De doelstelling voor de eerste editie is 100 à 150 deelnemers. Dat is trouwens de maximumcapaciteit. We gaan bewust voor een klein begin.”

Rustige wegen

“We dachten eerst aan een gewone zondagsrit voor wielertoeristen, maar kiezen voor een begeleide rit, met per groep 20 à 25 deelnemers en aan verschillende snelheden”, zegt Patrick Deneut. “In de toekomst willen we dat verder uitwerken.” Patrick Deneut (63) was prof van 1983 tot 1994 en reed onder meer twee jaar voor het sterke Lotto. Met zijn 1 meter 86 was hij in het peloton een opvallende figuur. Ook zijn broer Dirk (65) heeft nog gekoerst. Ze traden in de voetsporen van hun vader Leon zaliger. Marc Bruggeman van Fluvius ligt aan de basis van dit initiatief. “Ik was op vakantie bij Patrick en daar kwam het idee ter sprake”, vertelt Marc. “Ik nam meteen de teugels in handen, zocht contact met het stadsbestuur en ging op zoek naar sponsors.” Geert Hollebeke en Frederic Delva tekenden het parcours uit. “We gaan richting Heuvelland, destijds het trainingsparcours van Patrick”, vertelt Geert. “Op de Dries in Kemmel wordt een bevoorrading voorzien. Het wordt alvast een heel mooie rit.” “Door het mooie Heuvelland met heel wat hoogtemeters”, aldus Patrick Deneut. “Hoogtestages waren er in mijn periode niet. We gaan een deel van het parcours van Gent-Wevelgem doen en er een mooie rit van maken. En genieten van de rustige wegen en landschappen.”

Mooie wielertrui

Het gaat om een organisatie van de stedelijke sportraad en de stad, in samenwerking met Patrick Deneut. De start op zondag 27 augustus vindt om 8 uur plaats op de Steenakker. De exacte aankomstplek is nog niet ingevuld. “Alle wielertoeristenclubs uit onze stad zijn in kennis gesteld van het project”, zegt Renzo Demeulenaere, deskundige Sport bij de stad. Er is keuze uit twee afstanden van 52 en 107 kilometer. Bij de inschrijving is er keuze uit verschillende snelheden. Deelname kost 10 euro. Er is ook een stop bij sponsor De Fietsplekke in de Robert Klingstraat. Speciaal voor deze begeleide rit is er ook een mooie wielertrui ontworpen. Kostprijs 25 euro, deelname inbegrepen. Bestellingen hiervoor moeten voor eind juni. Voor wie dat wenst, is er nadien ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een lunch in eventlocatie Tante Renée in de Vlamingenstraat. Op het menu staat als voorgerecht een slaatje met mozzarella en kerstomaatjes, nadien spaghetti met een glas wijn naar keuze en als dessert een cornet classico. Ex-prof Emiel Wastyn is zaakvoerder van Invest Build dat sponsor is van dit evenement. “Onder meer omdat we in Wervik enkele projecten op ons programma hebben staan, zoals in de Leiestraat”, klinkt het. Emiel zal ook zelf een groep begeleiden. Als junior nam hij deel aan het WK en won als prof Izegem Koers. (EDB)

Alle info via www.wervik.be/clasicodelosgigantes.