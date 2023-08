Eenmalige doortocht op oud-motorcrossparcours

De Mesense Bosklappers organiseren op zondag 3 september hun mountainbike- en cyclotocht Messines Ridge Classic. Nieuw dit jaar – en enkel en alleen voor de mountainbikers – is de doortocht op het voormalig motorcrossparcours van Mesen. “Verder tekenden we een parcours uit met andere paden dan die, die platgetreden zijn in het Heuvelland”, klinkt het bij de organisatie.

De Mesense Bosklappers zagen officieel het levenslicht in 2005 op een feest- en familiegebeuren rond de Ieperse schaatspiste. “Er werd gekozen voor een niet-alledaagse clubnaam”, herinnert Steve Snick zich. “De naam komt van de televisieserie Het Eiland. In één van de afleveringen spotte Sammy Tanghe de Bosklapper, wat eigenlijk een onbestaande vogel is. En zo zijn wij, als liefhebbers van Het Eiland, tot de naam van onze club gekomen.”

Sinds het ontstaan van de club werden tochten georganiseerd. De estafettetijdrit was de eerste, gevolgd door de cyclotocht en nu voor het tweede opeenvolgende jaar biedt de club ook een mountainbiketocht aan.

Behendigheidsparcours

Het was nieuw clublid Mathijs De Ruddere die het idee opperde om op het voormalig stort van Mesen, dat later een motorcrossparcours werd, nu ook voor mountainbikers een behendigheidsparcours aan te leggen. Het parcours is gelegen halverwege de klim in de Nieuw-Zeelandersstraat in Mesen. “Het wordt een extraatje van een kilometer met heel wat nijdige klimmetjes en scherpe afdalingen. Wie op het parcours wil rijden, moet de lus van 32 kilometer fietsen. Daarnaast zijn er ook nog twee lussen van 24 kilometer. De keuze werd gemaakt om ook in een andere hoek dan die van Ieper en Heuvelland te mountainbiken.” Voor de cyclorijders zijn er twee lussen van 40 kilometer voorzien.

Start en aankomst en bevoorradingen van de lussen van zowel de mountainbike- als de cyclotocht zijn in ’t Oud Schooltje in Mesen. Er is aan de start gratis koffie en bij aankomst een après-bike-bar Bar Des Amis met dj Matthias. (MDN)

Meer info en inschrijven via www.messinesridgeclassic.be.