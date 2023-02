Een finaleplaats voor Rinus Verhelle uit Ardooie in WK Zwift

Afgelopen weekend was de spanning te snijden in heel wat huiskamers wereldwijd. Zo ook in de Groenenboomgaardstraat 4 waar Rinus Verhelle woont. Rinus werd door de Belgische bondscoach gesellecteerd om deel te nemen met het Belgische team in het Zwift. Dit is een wielerwedstrijd op rollen, verbonden door het internet.

“Het was voor mij al een hele eer om de Belgische kleuren te mogen verdedigen en als wielertoerist bij WTC Ardos. Ik wilde zeker niet beschamen in dit internationale gezelschap waar verschillende elite renners van start gingen” zegt een gemotiveerde Rinus.

Dertig beste

De eerste wedstrijd over iets meer dan 14 kilometer was bepalend voor wie de finale mocht betwisten. De dertig besten wereldwijd mochten aan die finale deelnemen. Rinus haalde verschroeiend uit, en verraste met een veertiende plaats. De wielertoerist uit Ardooie reed zelfs een poos aan de leiding. “Een topprestatie, vooral als je weet dat Victor Campenaerts als gewezen werelduurrecordhouder de top dertig niet haalde” zegt Cédric Cattrysse van WTC Ardos en schoonbroer van Rinus die er bij was met een groep supporters.

Rinus kon zich dus plaatsen voor deze finale over 8,6 kilometer. Rinus demareerde op aanraden van de bondscoach bergop, maar niemand volgde en hij werd ten slotte ingerekend door een groepje renners die hem voorbij knalden en in een afvalrace uitmaakten wie de regenboogtrui kreeg. Het was uiteindelijk een Deen die op het hoogste podiumplaats mocht pronken. Deze deelname was voor Rinus en zijn entourage een onvergetelijk moment. ‘Onze club is fier op Rinus” besloot Cédric en ook de twee kinderen van Rinus beamen dit. (Jan Maeseele)