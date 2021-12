E3 Saxo Bank Classic stelt nieuw parcours virtueel voor

De E3 Saxo Bank Classic Harelbeke (WorldTour) is op 25 maart 2022 aan de 64ste editie toe. De organisatoren stelden het parcours vanmorgen virtueel voor. Het is een blauwdruk geworden van dat van vorig jaar.

Op 25 maart 2022 wordt de 64ste editie van E3 Saxo Bank Classic gereden. Niet zonder trots stelt het bestuur van E3 het nieuw parcours voor. “Koers is emotie en hoe kunnen we beter emoties weergeven dan met een filmpje”, zegt persverantwoordelijke Jacques Coussens. “Het is een heroïsche beeldmontage, vakkundig gemonteerd op theatrale muziek, een poëtisch omschrijving voor elke helling geschreven en dit alles ingesproken door één van de grootsten: Michel Wuyts.”

Knallen en durven

De visie dat een langer parcours de koers mooier maakt strookt volgens Jacques niet met de visie van E3 Saxo Bank Classic. “Meer kilometers verlengt het af te leggen parcours, maar verkort het koersspektakel. Een langer parcours creëert een afwachtende houding en dan vervalt een wedstrijd als snel in een saai voorgeprogrammeerd verloop. Iets minder afstand, maar wel een parcours waar je kan knallen en waar durven beloond kan worden.”

Het filmpje van de voorstelling vind je hier.