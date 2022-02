E3 Harelbeke zet nu ook in op vrouwenwielrennen

Het bestuur van de E3 Harelbeke is een samenwerking aangegaan met het organisatiecomité van Leiedal Koerse. Dat resulteert in het feit dat op zaterdag 30 april in en rond Bavikhove, een deelgemeente van Harelbeke, er drie koersen georganiseerd worden. Vanaf 12u15 staat een categorie 1.2 wedstrijd voor dames elite op de agenda, vanaf 13u45 is er de E3 Harelbeke voor internationale junioren en om 17u30 wordt een criterium voor eliterenners op gang geschoten. Bedoeling is om met de vrouwenkoers door te stoten naar de WorldTour.

“Wij kregen al enkele keren de opmerking dat we met de E3 Harelbeke geen vrouwenkoers organiseerden. Wel dat euvel is door de samenwerking met de mensen van Leiedal Koerse meteen teniet gedaan. Op 30 april participeren we in onze eerste vrouwenkoers”, meldt Jacques Coussens van de E3 Harelbeke.

“De eerste gesprekken met de mensen van Leiedal Koerse dateren al van een poosje geleden. We waren er vrij snel uit. Maar het is wel de bedoeling om zo snel mogelijk te promoveren. Thans wordt de koers georganiseerd onder het statuut 1.2. Wie ons kent, weet dat we willen doorgroeien tot het hoogst haalbare en dat is de WorldTour”, vervolgt Coussens.

De E3 Harelbeke was één van de laatste koersen die geen vrouwenversie had. “Wij zijn de laatste 15 jaar enorm gegroeid in al wat we deden met ons bestuur. De E3 Harelbeke figureert ondertussen al enkele jaren in de WorldTour. En we hadden reeds ingezet op de jeugd. Dit met onze ondertussen zeer gerenommeerde E3 Harelbeke voor junioren. Dat is met de jaren heen een wedstrijd geworden waarvoor er heel wat belangstelling is, zowel in het binnen- als buitenland. Onze erelijst laat dat zeker uitschijnen. Wij kregen een pak aanvragen binnen om te mogen deelnemen aan onze volgende editie. In feite konden we die koers drie keer rijden met telkens verschillende renners. En nu hebben we er met onze vrouwenkoers een nieuw kindje bij naast de E3 Saxo Bank Classic Harelbeke van vrijdag 25 maart”, besluit Jacques Coussens.