E3 Harelbeke voor vrouwen is zaterdag aan eerste editie toe

Zaterdag wordt vanaf 12u15 voor de eerste keer het ‘zusje’ van de E3 Saxo Bank Classic Harelbeke voor vrouwen verreden. Op die manier heeft nu ook die WorldTourkoers een wedstrijd voor dames elite. Er staan 134 kilometer op het programma, doorspekt met negen hellingen en enkele pittige kasseizones. De start en aankomst liggen in het centrum van Bavikhove, deelgemeente van Harelbeke.

“Wij kregen in het verleden wel eens de opmerking dat wij geen vrouweneditie hadden. Wel vanaf 30 april is dat niet meer het geval. Dan staat immers onze eerste E3 voor vrouwen of Leiedal Koerse op het programma. Het wordt trouwens een dagvullend programma want niet enkel de dames elite koersen, ook onze gerenommeerde juniorenkoers en een avondcriterium voor eliterenners staat dan op het programma”, meldt woordvoerder Jacques Coussens.

Pittig parcours

“We hebben voor onze eerste vrouwenkoers de handen in elkaar geslagen met het organisatiecomité van Leiedal Koerse. Zij hadden voorheen een criterium in Bavikhove maar dat hebben we samen omgebogen naar een wedstrijd over 134 kilometer.”

“Best een pittig parcours als ik de reacties hoor van enkele ploegen die deze week nog gingen verkennen. Dat mag ook, de koers draagt immers de naam E3 Saxo Bank Classic. Wij mogen in ons eerste jaar maar organiseren als 1.2 wedstrijd.”

“Maar wie ons kent weet dat wij zo snel mogelijk willen doorgroeien. En ja, dat is het niveau van de WorldTour. Of de vrouwen ooit op dezelfde dag als de mannen gaan rijden? Wij gaan onze eerste editie stevig evalueren. Kijken waar we eventueel kunnen bijschaven.”

“De datum moet ook goed zijn op de kalender. Laat me stellen dat het morgen onze eerste schooldag is maar met de kennis die we ondertussen vergaard hebben met onze mannenkoers maak ik me geen zorgen dat ook de vrouweneditie iets groots zal worden”, verduidelijkt Jacques Coussens.

De hellingen: Knokteberg (34 km), Hotond (38 km), Kortekeer (45 km), Stationsberg (50 km), Kapelberg (61 km), Paterberg (65 km), Oude Kwaremont (68 km), Karnemelkbeekstraat (76 km), Tiegemberg (87 km).