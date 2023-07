Druk weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen, Vandenbroucke wint in Zwevegem

Afgelopen weekend kwamen heel wat West-Vlaamse jeugdrenners in actie. Hier vind je een overzicht van de voornaamste wapenfeiten.

Jelle Vermoote viel naast het podium van de GP Color Code, de manche van de U23 Road Series in Bassenge. Jasper Dejaegher was achtste. Michiel Nuytten, Michiel Lambrecht en Alex Vandenbulcke toonden zich.

Belgisch veldritkampioen Viktor Vandenberghe werd vierde in de tweede rit van de Acht van Bladel voor junioren in Nederland. Het leverde hem de 21e plaats op in de eindstand van deze internationale driedaagse.

Gewezen Belgisch kampioen Gauthier Servranckx finishte als elfde in de Ronde van de Condroz. De Nederlander Senna Remijn won.

Axel Vandamme klopte in Beernem Lotte Kopecky in de pelotonspurt voor de derde plaats. Laurens Plancke was met zijn vierde plaats de beste Belg in Vichte.

Bingo voor Vandenbroucke

Bjintse Vandenbroucke won voor eigen volk in Zwevegem. De tweedejaarsnieuweling hield de Australiër Samuel Washington af. Provinciaal nieuwelingenkampioen Jasper Verbrugge toonde zich oppermachtig in Moorslede-Slypskapelle. Hij won enkele dagen voordien op korte afstand van Witse Bertels de spurt voor de tweede plaats in Kuurne.

Winst voor Van Wettere

Juniore Nanoi Van Wettere won in haar achtertuin in Dikkebus. Tessa Vermeersch legde beslag op de derde plaats.

Belgisch nieuwelingenkampioene Jilke Michielsen werd na Auke De Buysser tweede in Dikkebus. Zita Gheysens mocht mee op het podium. Olivia Vercruysse was na Auke De Buysser en een Australische goed voor de derde plaats in Zwevegem. (MVH)