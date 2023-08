Drie wielerwedstrijden tijdens kermis in Zonnebeke

Geen kermis in Vlaanderen zonder wielerwedstrijd. In Zonnebeke staan in het kermisweekend maar liefst drie wedstrijden op het programma. De kermis wordt op woensdag 30 augustus geopend met de Grote Prijs Gustaaf Bourgois.

De Zonnebeekse veloclub Eendracht maakt Macht onder het voorzitterschap van Gino Comyn staat naast de organisatie van de vermaarde Kasteelcross ook in voor drie wedstrijden tijdens de kermis. “Het organiseren is er in de loop der jaren niet makkelijker op geworden. Financieel is het een uitdaging maar ook het vinden van voldoende medewerkers en vooral seingevers, is geen sinecure. We verwelkomen dan ook iedereen die bereid is te helpen en op die manier de toekomst van onze kermiskoersen te verzekeren. Tijdens het criterium is er ook een drankstand ten voordele van de wielerclub.”

GP Gustaaf Bourgois

De kermis wordt op woensdag 30 augustus geopend met de Grote Prijs Gustaaf Bourgois, genoemd naar de vroegere voorzitter van de club, voor eliterenners zonder contract en beloften. Alle koersformaliteiten gebeuren vanaf 13.30 uur in d’Oude Timmerie. De start is om 15 uur en de aankomst wordt omstreeks 17.45 uur verwacht. Het parcours loopt langs de Roeselarestraat, Moorsledestraat en Mispelarestraat, Tynecotstraat, Vijfwegenstraat, Schipstraat, Albertstraat en Langemarkstraat terug naar de Roeselarestraat. 18 ronden zijn goed voor 117 kilometer.

Op kermiszaterdag 3 september wordt om 14.30 uur de grote kermisprijs voor junioren gereden. Start en aankomst in de Roeselarestraat ter hoogte van d’Oude Timmerie. Er moeten 13 ronden afgewerkt worden voor een totaal van 84,5 kilometer. Inschrijven kan vanaf 13 uur.

Avond van Zonnebeke

De kermis wordt afgesloten op maandag 4 september met om 18 uur de 39ste Avond van Zonnebeke voor eliterenners zonder contract en beloften. De aankomst situeert zich in de Ieperstraat en alle koersformaliteiten hebben plaats in The Corner. De inschrijving gebeurt van 16.30 uur en er dienen 40 ronden worden gereden voor een totaal van 70 kilometer. (NVZ)

Wie wil helpen, kan contact opnemen via gino.comyn@telenet.be of brayn.delzeyne@hotmail.com.