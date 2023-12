Dovy Natourcriterium Roeselare pakt uit met nieuw parcours: Grote Markt en Polenplein worden epicentrum

De leden van Roeselare Koerst wisten dat het parcours van het Dovy Natourcriterium moest hertekend worden. Doordat de Moermanparking een parkbestemming wordt, kan daar geen VIP-dorp en ceremonie meer worden gehouden. Nu worden de Grote Markt en het Polenplein échte hotspots tijdens het criterium.

“Vorig jaar mochten we spreken van een geslaagde editie”, begint voorzitter Thomas Verhaeghe. “Na vier keer op Krottegem te hebben gereden, was het de negende keer dat we door het centrum reden. Er waren 25.000 toeschouwers waarvan we er 1.700 mochten verwelkomen in een totaal uitverkochte VIP-tent. Die tent stond zoals altijd op de Moermanparking.”

“Het Dovy Natourcriterium is een zeer sterk merk geworden: we zijn het grootste natourcriterium van de Benelux geworden met meer dan 100 medewerkers en meer dan 100 sponsors. En we zorgen ook voor randanimatie: de wedstrijd met 50 nieuwelingen werd gesmaakt net als het ‘Natourevent voor kids’ waarop 400 kinderen afkwamen. Ook de vedettenkoers met kleppers als Museeuw en Tafi kon op veel bijval rekenen.”

“Dit alles zorgde ervoor dat het centrum al van ’s middags mooi vol liep. Het deelnemersveld vullen voor de profs was een moeilijker verhaal door het wereldkampioenschap dat volgde. Maar uiteindelijk kregen we toch toppers als Michal Kwiatkowski, Jasper Philipsen, Jordi Meeus en Yves Lampaert aan de start.”

Van een wit blad

“Voor de editie van volgend jaar moesten we onszelf helemaal heruitvinden. De Moermanparking zal immers veranderd zijn in een park en we hebben ons parcours hertekend, we zijn gestart van een wit blad. Het was een hele uitdaging maar we zijn overtuigd dat het resultaat beter is. Een ronde zal nu 1,6 km bedragen wat maakt dat we nu 60 ronden hebben in plaats van 50 en dat de toeschouwers de renners om de 2 à 3 minuten zien passeren.”

“De start wordt gegeven aan wielermuseum Koers op het Polenplein waar ook de VIP-tent komt. Vervolgens rijden de renners door de Sint-Alfonsusstraat, de Delaerestraat en de Jan Mahieustraat waarna men langs het De Coninckplein rijdt en de Sint-Amandstraat indraait. Van daar gaat het naar de Noordstraat tot de Grote Markt en via de Patersstraat en de Botermarkt weer naar het Polenplein. De aankomst ligt op de Grote Markt waar ook de renners worden voorgesteld aan het publiek en waar de podiumceremonie volgt.”

“Op het Polenplein komt een VIP-tent van 1.400 m² waar 1.200 gasten binnen kunnen. Er komt ook een terras. Sponsor Amery krijgt een aparte loge buiten de tent waar hij 200 gasten kan ontvangen. Nieuw volgend jaar is dat we de VIP-lunch uit de tent halen. Zijn er ’s middags minder dan 300 gasten, dan is de lunch in de zaal der wereldkampioenen in museum Koers. Indien er meer dan 300 gasten zijn, dan vindt de lunch plaats in het VTI in de Leenstraat. We zullen geen shuttles meer moeten inzetten voor onze VIP’s, want ze zullen kunnen parkeren op het Klein Seminarie.”

Geen nieuwelingen

“We geloven rotsvast in het nieuwe concept. Alles zal op een zakdoek te vinden zijn: rennersvoorstelling, podium, horeca, shopping, museum Koers, … Wel wordt het op logistiek vlak een grote uitdaging. De wekelijkse markt op de Grote Markt gaat gewoon door, op het Polenplein niet. Die kramen zullen in de omliggende straten staan. Doordat de markt gewoon doorgaat, zal er geen nieuwelingenkoers meer zijn, dat is niet haalbaar.”

“Wie ik graag aan de start zou zien van het Dovy Natourcriterium? Mathieu van der Poel, en met zijn sponsor Deceuninck is dat misschien wel mogelijk, maar ook Evenepoel die zijn eerste Tour zal gereden hebben. En natuurlijk enkele renners die een ritzege of een trui hebben behaald in de Ronde van Frankrijk. Uiteraard zijn we tot enkele dagen voor ons criterium nooit zeker wie we kunnen strikken.”

(PS/foto SB)