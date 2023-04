‘Dorp van de Ronde’ Beernem bruist tijdens doortocht van Ronde van Vlaanderen: “We kunnen hier alleen maar trots op zijn”

De Markt van Oedelem was zondagmorgen omstreeks tien uur al afgeladen vol. De tapkranen stonden open, de boterkoeken geurden heerlijk en de sfeer zat meteen helemaal goed. “We kunnen hier alleen maar trots op zijn”, reageert burgemeester Jos Sypré.

“Oedelem wordt vandaag op de kaart gezet”, vertelde Renaat ter aankondiging wanneer hij van op de motor startplaats Brugge verliet. Terwijl de helikopters boven het centrum van Oedelem hingen, trokken alle koersliefhebbers naar de straatkant om de renners aan te moedigen. In Oedelem sloegen vzw Den Bunker, café Mitra, Perle d’Ozette en wielerclub Forza8830 de handen in elkaar om er op de Markt een heus volksfeest van te maken.

Het 11-julicomité deelde Vlaamse petjes en vlaggen op, en die bleken razend populair te zijn. “Op een mum van tijd waren de 700 petjes weg. We deelden 4.000 vlaggetjes uit, waarmee we deze hoogdag kleuren”, vertelt Gijs Degrande, die ook fractieleider is van N-VA in de gemeenteraad. “Als oppositie kunnen we dit alleen maar toejuichen”, vertelt hij. “Dit is fantastisch voor de gemeente en voor iedereen die hiervan kan genieten.”

Glunderende burgemeester

Bij de passage van de renners was de officiële start van de wedstrijd net gegeven. Pal in het centrum van Oedelem probeerden de eerste vrijbuiters weg te springen uit het peloton om de vlucht van de dag te vormen. Op net iets minder dan tien seconden was het peloton gepasseerd, waarna een karavaan aan auto’s volgde. De passage duurde in totaal een tiental minuutjes, maar het was het allemaal waard, horen we bij een glunderende burgemeester Jos Sypré. “Als burgemeester kan je hier alleen maar trots op zijn. Ook extrasportief is dit top. Verenigingen, horeca en ondernemers werken in de hele gemeente samen om er iets moois van te maken”, vertelt hij.

In Oostveld voerden enkele landbouwers actie tegen het stikstofbeleid van de Vlaamse regering, en zij kunnen op respect van de burgemeester rekenen. “Het is mooi dat de camera’s dat in beeld brachten. Ik begrijp hun situatie en het is heel mooi van hen dat ze op een respectvolle wijze actie voeren”, zegt Sypré.