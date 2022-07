Domper op de feestvreugde: de coronagolf binnen Quick-Step Alpha Vinyl woedt voort

Na Tim Declercq moeten nu ook ploegleider Tom Steels en perschef Phil Lowe van Quick Step-Alpha Vinyl huiswaarts keren door een positieve coronatest in Denemarken. Steels wordt zodra de Tour bodem zet in Frankrijk vervangen door Davide Bramati.

Alessandro Tegner, die positief testte vlak voor vertrek naar de Tour, zal perschef Phil Lowe volgende week vervangen. Eerder hadden ook de teamdokter Philip Janssen en osteopaat Steven Vrancken voor afreis al positief getest, net zoals nog een mecanicien en een diëtiste.

“Dat is jammer. Tom is mijn coach”, reageerde gele trui Yves Lampaert zaterdag voor de start in Roskilde. “Hij was de man die gisteren de controle had in de wagen. Het is jammer dat ik niet met hem kon vieren. Ik hoop dat hij goed herstelt, en nog terug kan keren naar de Tour. Zelf had ik eerst niet zo’n schrik. Maar gisteren na de finish was er veel volk en heb ik veel mensen geknuffeld. Twee uur later krijg je dan toch wat schrik. Ik had nog nooit corona, het zou echt jammer zijn als ik het hier krijg.”

Schrik

“Uiteraard is er wel wat schrik”, geeft teambaas Patrick Lefevere toe. “Ik ben geen bange haas, maar voor corona ben ik dat wel. Tom (Steels) voelde zich goed ‘s morgens en testte toen nog negatief, maar ‘s avonds voelde hij zich niet in orde en hebben we een test gedaan. Die bleek positief.”

“Hij zat de ganse dag in de wagen met Wilfried Peeters en een mecanicien. Tja. De komende weken zal het iedere keer bang wachten zijn op de resultaten, maar dat is al een gans jaar zo en we blijven gewoon elke dag testen en consequent de veiligheidsmaatregelen volgen.”

(BLG)