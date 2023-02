Dit weekend bekampen ‘Zwifters’ elkaar om wereldtitel: Rinus fietst WK op rollen

Nog nooit van Zwift gehoord? Dan ben je niet de enige. Maar Rinus Verhelle uit Ardooie weet er alles van. Straks, op 18 februari, neemt hij voor ons land deel aan het wereldkampioenschap in deze minder bekende wielerdiscipline.

Zwift is een indoor fietsprogramma. Via je computer kun je Zwift downloaden. Met die applicatie kun je makkelijk aan de slag en rij je algauw virtueel rond, vanuit je huiskamper en op je eigen hometrainer.

Het is een fietsdiscipline die wereldwijd heel wat stijgende belangstelling kent. “In zoverre zelfs, dat er op 18 februari een echt virtueel wereldkampioenschap wordt georganiseerd. Het is voor mij, als Zwifter, een aangename verrassing dat ik door de bondscoach werd geselecteerd om deel uit te maken van Team Belgium. Aan dat kampioenschap nemen ook een aantal ronkende namen deel. Voor ons land is Victor Campenaerts, de gewezen werelduurrecordhouder, een speerpunt”, zegt Rinus Verhelle (33).

Thuis tegen elkaar

Tijdens dit wereldkampioenschap zitten de deelnemers in de verschillende landen op hun hometrainer, en ze zijn via het internet en de applicatie Zwift met elkaar verbonden, om op diverse banen op een sportieve en spannende wijze elkaar te ontmoeten, met de wereldtitel als inzet.

“In 2022 heb ik 23.956 kilometer gefietst, in 836 uur”

Voor Rinus is fietsen een deel van zijn sportieve leven. Samen met zijn schoonbroer, Cédric Cattrysse van de Ardooise wielertoeristen Ardo, gaat hij regelmatig fietsen, en als dat op de weg niet kan, dan zit hij op de hometrainer. Rinus houdt zijn fietsactiviteiten ook netjes bij: “In 2022 heb ik 23.956 kilometer op de teller gezet. Daarvoor heb ik alles samen 836 uur op de fiets gezeten.”

Eer voor de club

“Rinus heeft een voltijdse job bij Unilin en hij staat mee in voor de opvoeding van zijn twee dochters, Marie en Marthe, maar hij is ook een actief lid van onze wielertoeristenclub en rijdt elke zondag mee met onze A-renners”, zegt schoonbroer Cédric. “Het is voor onze club een hele eer dat hij in de selectie zit voor dit wereldkampioenschap. Rinus heeft er veel voor over om via Zwift actief te zijn.”

“Samen met Rinus heb ik op de fiets al veel mooie momenten beleefd, en ik ken zijn gedrevenheid. Voor hem is het nu een droom die werkelijkheid wordt. Op 18 februari zal hij flink aangemoedigd worden, om 19.15 uur in de Groenenboomgaardstraat 4: Marie en Marthe zullen er op de eerste rij zitten”, aldus nog Cédric.