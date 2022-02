Dit is de grootste wielertoeristenclub van het land: “Op topdagen zijn we met vijfhonderd man op baan”

Het klassieke wielerseizoen schiet dit weekend uit de startblokken en dat is traditioneel hét sein voor de vele duizenden wielertoeristen om ook zelf opnieuw op het zadel te kruipen. Het aantal hobbyrenners groeit jaar na jaar, maar de grootste wielertoeristenclub van het land zit in Knokke-Heist. Het Casino Cycling Team telt liefst 1.266 leden, een absoluut record. “We runnen onze club als een klein bedrijfje.”

Toen in 1969 de kiem werd gelegd voor het Casino Cycling Team, bestond de club uit hoop en al tien wielertoeristen. “Dat was toen nog iets exotisch, mannen die voor hun plezier in weer en wind op de koersfiets kropen”, glimlacht huidig voorzitter Rudi Lippens (57).

“Sindsdien is onze club enorm gegroeid.” Een uitspraak die je gerust als het understatement van het afgelopen decennium kan neerzetten, want de cijfers van de club zijn om te duizelen. Lees even mee: dit seizoen verschijnen 1.266 leden aan de start. De jongste is 14, de oudste sportieveling telt 84 lentes, goed voor een gemiddelde leeftijd van 52 jaar. De club telt ook 146 vrouwen.

Motorbegeleiding

Elke dag om 9.30 uur, zonder uitzondering, spreekt de club af aan het Knokse casino voor een rit tussen 65 en 85 kilometer. “Vanaf midden maart lokken we dan gemiddeld zo’n zestig tot honderd leden, de voorbije week zorgde het stormweer voor iets lagere cijfers. Maar zelfs met rukwinden van meer dan honderd kilometer per uur kregen we nog groepen van om en bij de twintig coureurs op de been.”

“Onze absolute topdagen beleven we in de zomer. Dan zijn dagen met vijfhonderd man eerder regel dan uitzondering en moeten we zelfs de straat voor het casino even afsluiten. Dat levert steeds indrukwekkende taferelen op, het is net alsof er een écht peloton klaar staat om een koers te rijden.”

Zelfs Britten, Nederlanders, Fransen en Duitsers zitten in onze club. En een occasionele Australiër

Om alles vlot te laten verlopen, splitst de club het soms gigantische peloton op in verschillende groepen. “Dat doen we volgens snelheid, met een plafond van 45 renners per categorie. Zo houden we het te allen tijde veilig én gezellig.”

“Elke groep krijgt enkele van onze 26 wegkapiteins mee en tussen april en september kunnen we ook rekenen op motorbegeleiding. Die staan via walkie talkies met elkaar in verbinding. We laten niets aan het toeval over.”

Eigen winkel

De club wordt haast semiprofessioneel geleid. “Laat die semi maar weg”, lacht Rudi. “Op de Lippenslaan hebben we zelfs een eigen kantoor en winkeltje, waar we onze outfits verkopen.”

“Toch klopt ons bestuur belangeloos ontelbaar veel uren voor het Casino Cycling Team. Wanneer we die grote massa’s coureurs zien, weten we weer waarvoor we het doen.”

Voorzitter Rudi Lippens. © Davy Coghe

Het succes van de club is volgens Rudi Lippens eenvoudig te verklaren. “Onze ligging speelt zeker een rol”, klinkt het. “West- en Oost-Vlaanderen kunnen we vanuit Knokke volledig verkennen en we hebben ook Zeeuws-Vlaanderen als troef.”

“Bovendien zijn we omgeven door rustige wegen en kennen we een voornamelijk vlakke geografie. Enkel de wind speelt ons soms parten, maar dan komen de echte flandriens boven.”

We zijn met 44.310 wielertoeristen Het aantal wielertoeristen in onze provincie blijft maar stijgen. Bij Cycling Vlaanderen en de Vlaamse Wielrijdersbond, de twee grootste organisaties voor wielertoerisme in Vlaanderen, zijn momenteel liefst 44.310 West-Vlaamse leden aangesloten. Een jaar geleden waren dat er nog 43.309. Goed voor een stijging van 2,31 procent. Nog opvallend: de coronacrisis had geen negatieve impact op de populariteit van de sport. In 2019 klokte het aantal West-Vlaamse wielertoeristen af op 42.114, het coronajaar 2020 zorgde voor een stijging met 2,83 procent. Uit de cijfers van de Vlaamse Wielrijdersbond blijkt ook dat het wielertoerisme al lang geen exclusieve mannenzaak is. Van de 30.249 bij hen aangesloten leden waren er liefst 13.607 een dame, goed voor 44,9 procent van het totaal.

Die flandriens komen van heinde en verre, zo blijkt. “Zeventig procent van onze leden bestaat uit tweedeverblijvers. Mensen uit Antwerpen of Limburg, maar we tellen ook 150 Nederlandse leden, naast Fransen, Duitsers, Britten en zelfs een occasionele Australiër!”

“Zij komen vooral voor het sociale aspect. Op de koersfiets leren ze mensen kennen, worden vriendschappen gesmeed én zelfs zakendeals beklonken. Daar ligt net de grote sterkte van onze organisatie: iedereen is bij ons welkom, wat je achtergrond ook is.”

Geen ledenstop

Met bijna 1.300 aangesloten leden is het Casino Cycling Team met voorsprong de grootste van het land. Een titel die Rudi Lippens en de zijnen met de nodige trots dragen.

“Vooral het feit dat onze werking gesmeerd loopt, is belangrijk. Net daarom denken we voorlopig niet aan een ledenstop. Zolang we alles kunnen bolwerken, zijn nieuwe leden meer dan welkom.”

Duur is de club alvast niet: voor amper 60 euro ben je één jaar lid. “Daarna kies je zelf hoe ver je daarin gaat. We zien hier wielertoeristen met erg democratische koersfietsen arriveren, maar sommige leden hebben exemplaren onder hun kont waar ze zelfs in het peloton gezond jaloers op zouden zijn. Dat maakt ons allemaal niet uit, het is de liefde voor de fiets die telt!”